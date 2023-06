“No somos de segunda”: Mauricio Tabe es acusado de homofobia por colectivo LGBTIQ+

Ciudad de México, 17 de junio (SinEmbargo).– Colectivos LGBTIQ+, acusaron al Alcalde Mauricio Tabe de homofobia al intentar ponerles trabas, como entrar por la puerta de atrás al Teatro Ángela Peralta, para la realización de un evento cultural que se realizaría este sábado y donde la Alcaldía Miguel Hidalgo ya había dado permiso.

“Desde el 2010 este Alcalde ha demostrado ser un político LGTfóbico y nos la volvió a aplicar porque quiere que nosotros entremos por la parte de atrás del (teatro) Ángela Peralta. No somos personas de segunda ni de tercera, nosotros somos dignos de entrar a cualquier lugar por la puerta principal , or la puerta grande”, dijo uno de los participantes en la primera marcha LGBTIQ+ que se llevó a cabo este sábado en la Alcaldía Miguel Hidalgo.

Al tomar el megáfono, explicó a los asistentes a la marcha que personal de Cultura de la Miguel Hidalgo les dijo que todos los artistas que se iban a presentar “no eran aptas para ese tipo de teatro”, por lo que denunciaron públicamente la homofobia que impera en la Alcaldía.

“Acabo de hablar con la persona de Cultura de la Alcaldía y me dice que todas las personas que se iban a presentar o cantar, no son aptas para este tipo de teatro porque no se ajusta a la agenda cultural del teatro porque ahí se presenta ballet y otras cosas”, denunció.