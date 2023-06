“Checo” Pérez saldrá desde el lugar 12 del GP de Canadá tras quedar eliminado de Q3

Ciudad de México, 17 de junio (As México).– Sergio “Checo” Pérez sigue sin encontrarse y por tercera ocasión al hilo se quedó fuera de Q3. Ahora fue en el Gran Premio de Canadá donde el mexicano fue eliminado en Q2 al quedar en el décimo segundo lugar el sábado, posición en la que arrancará el domingo. Desde ahí el mexicano buscará otra remontada en una campeonato mundial de pilotos que se le escapa.

El español Fernando Alonso, de Aston Martin, se colocó en tercer sitio de la clasificación. Los Mercedes de Lewis Hamilton y George Russell quedaron en cuarta y quinta posición, respectivamente. Con respecto a los Ferrari, Carlos Sainz fue octavo y Charles Leclerc undécimo.

