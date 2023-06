NL permitirá que alumnos tomen clases a distancia ante ola de calor: Samuel García

El Gobernador Samuel García aseguró que las autoridades serán flexibles con la decisión que tomen los padres de familia sobre asistir a clases de manera presencial o en línea.

Ciudad de México, 17 de junio (SinEmbargo).- Con un pronóstico de más de 45 grados centígrados para la próxima semana en Monterrey, el Gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció que será decisión de las madres y los padres de familia, así como de los alumnos, la modalidad en la que deseen tomar clases ante la ola de calor que cubre al país.

En un video grabado para sus redes sociales y vestido con una playera de Tesla, el mandatario estatal compartió que las autoridades educativas serán flexibles con quienes tomen clases en línea para protegerse del sol.

“Estamos viviendo un calor insólito, una ola de calor en todo México, y esta semana que viene pinta aún más dura. Está pronosticado llegar hasta 45 grados, aquí en la ciudd de Monterrey, y por eso acabo de tener un zoom y hemos tomado la decisión, con las autoridades educativas, que esta semana seremos flexibles, por lo que queda a discreción de los padres de familia y alumnos tomar las clases en de casa para no exponerse”.

El Gobernador neolonés confirmó que hasta el momento no ha habido ninguna incidencia, y no desean que las haya, por lo que no habrá consecuencias para quienes quieran estudir en sus casas.

Samuel García también afirmó que después de los calores que se estarán registrando hasta el próximo jueves, volverá la lluvia y los días frescos a la entidad, aunque prometió las escuelas de Nuevo León pronto tendrán salones climatizado para que los menores puedan gozar de la mejor educación.

Lo anterior, mencionó, se debe a la falta de infraestructura para las instalaciones necesarias, además de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no ha puesto los transformadores para ventilar los 600 salones que lo requieren.

Y es que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que en los próximos cinco días continuará sobre territorio mexicano la tercera ola de calor que impacta al país desde hace una semana. La dependencia pronosticó que habrá temperaturas superiores a los 45ºC en Nuevo León y 11 entidades más: Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Guerrero, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Con un reto que lanzará más tarde en redes sociales su esposa Mariana Rodríguez, y al que ya se unió “su compadre” Luis Donaldo Colosio, el Gobernador de NL invitó a alcaldes, ciudadanos y organismos empresariales a unirse a reunir coolers para repartirlos a las escuelas de la entidad esta misma semana.

Inlcuso, detalló que ya destinó un presupuesto especial para que el próximo ciclo los niños ya puedan estar en condiciones adecuadas durante la época de calor.