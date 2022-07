Celebridades lo volvieron famoso, ahora BJWT acapara atención por su maltrato animal

El Gran Santuario Mexicano Jaguar Negro-Tigre Blanco se volvió popular en redes sociales luego de presumir la visita de famosos de la talla de Katy Perry, Paris Hilton, el clan Kardashian, Maluma, Demi Lovato, Lewis Hamilton, Ludwika y Dominika Paleta, y Monserrat Olivier, por mencionar algunos. Ahora, el nombre del supuesto santuario le dio la vuelta al mundo por las condiciones deplorables en las que se encontraban decenas de felinos salvajes.

Ciudad de México, 17 de julio (SinEmbargo).- Fotos y videos de felinos exóticos desnutridos, mutilados y moribundos, inundaron las redes sociales el pasado 4 de julio cuando la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (AZCARM) denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a Eduardo Mauricio Moises Serio, director del Gran Santuario Mexicano Jaguar Negro-Tigre Blanco (Black Jaguar White Tiger), ubicado en San Miguel Ajusco, en la Alcaldía Tlalpan, por las deplorables condiciones en las que se encontraban varios ejemplares de estas especies.

Moises Serio, también conocido como “Papa Bear”, atribuyó la condición en la que se encontraban estos animales a una supuesta disminución en los donativos que recibía la organización, esto derivado presuntamente al cambio del algoritmo de Instagram y a la pandemia, asimismo señaló que supuestamente varios de los felinos tienen problemas genéticos. No obstante, sus palabras no ayudaron a sosegar la indignación de miles de personas que tuvieron acceso a diversos clips, difundidos en redes sociales, de leones comiéndose su cola y otros ejemplares cayendo al piso por la falta de alimento.

Ernesto Zazueta, Presidente de la AZCARM, relató a SinEmbargo que la investigación a BJWT inició cuando una de las empleadas del “santuario” los contactó para hacer de su conocimiento la situación en la que se encontraban estos animales:

“Nosotros ya teníamos tiempo sabiendo que las cosas estaban mal pero no podíamos entrar porque ahí era un lugar que estaba hasta cierto modo protegido, se decía que por la administración pasada y por el tema de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) […] Este contacto de nombre Yael nos empezó a mostrar videos y fotos de cómo estaban las cosas ahí adentro y fue cuando nos preocupamos mucho. El día 4 de julio llegó la Profepa para asegurar el lugar y fue cuando empezamos a ver que los animales estaban en peor situación de como se veían desde afuera. Había alrededor de 213 animales de los cuales diez estaban muy graves y los otros muy mal, pero diez en situación muy grave”.

“Nosotros ofrecimos a la Profepa el apoyo de la AZCARM porque tenemos especialistas en vida silvestre, en trato animal, en felinos y tenemos un gran grupo de veterinarios alrededor de todo el país que son parte del staff de los zoológicos de la AZCARM. Hicimos una comisión de veterinarios, llegaron y asimismo ofrecimos nuestros espacios que están en toda la República para apoyar al rescate de los animales”, compartió.

De acuerdo con Milenio, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) habría donado 156 felinos silvestres (87 leones, 45 tigres, 11 jaguares, 6 pumas, 4 jaguarundis, y 3 leopardos) entre enero y junio del 2019 al “santuario” presidido por Eduardo Mauricio Moises Serio.

En este sentido Arturo Berlanga, Director en México de la ONG AnimaNaturalis, solicitó al Senado de la República la comparecencia de María Luisa Albores González, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y de la doctora Blanca Alicia Mendoza Vera, Procuradora Federal de Protección al Ambiente, para aclarar su omisión en el caso Black Jaguar White Tiger y el actuar de dichas dependencias respecto a esta polémica y al estado general de la fauna silvestre en México.

AnimaNaturalis publicó en el 2020 la investigación Situación de los animales de vida silvestre frente al entorno gubernamental y normativo en donde revelaron que el Sistema Institucional de Información de Profepa (SIIP) no contaba con datos sobre el lugar donde fueron depositados 970 animales asegurados por la dependencia entre enero del 2019 y julio del 2020.

“La Ley General de Vida Silvestre es muy clara al respecto, todos estos lugares que son Unidades de Manejo de Vida Silvestre (UMA) y Predios e Inmuebles de Manejo de Vida Silvestre (PIMVS), que en este caso BJWT está registrado ante la Semarnat como PIMVS, tienen la obligación de presentar cada año sus planes de manejo con base a la ley y la Dirección General de Vida Silvestre. Entonces aquí hay una omisión seguramente tanto de BJWT pero también viene de la Dirección General de Vida Silvestre de no revisar o solicitar estos planes de manejo”, compartió Arturo Berlanga en entrevista para SinEmbargo.

“El siguiente que tiene una omisión de actuar pues es la Profepa que depositó cientos de animales sin que BJWT presentara un plan de manejo de cómo iba a garantizar las condiciones de bienestar de estos animales. Esto es una omisión gigantesca de actuar de las autoridades en el caso de BJWT”, añadió.

SinEmbargo intentó contactar a la Profepa en relación a la polémica derivada a la denuncia contra Black Jaguar White Tiger pero al cierre de esta edición no obtuvo respuesta alguna.

DE LA POPULARIDAD AL ABUSO

El Gran Santuario Mexicano Jaguar Negro-Tigre Blanco se volvió popular en redes sociales luego de presumir la visita de famosos de la talla de Katy Perry, Paris Hilton, el clan Kardashian, Maluma, Demi Lovato, Lewis Hamilton, Ludwika y Dominika Paleta, y Monserrat Olivier, por mencionar algunos.

Según relató Eduardo Serio en Instagram, a pesar de que varias celebridades visitaron las instalaciones de BJWT supuestamente no todas donaron. “Los donativos han ido bajando un setenta por ciento […] Me dicen ‘el dinero de los famosos y todo lo que han donado’. Los únicos que han donado son Katy Perry, Kate Walsh, Kellan Lutz y Bernie Ecclestone hace unos años. Nadie más ha donado. Todos los que dicen, nadie más. No he recibido un sólo peso, un sólo dólar”.

“BJWT hay cientos o miles en todo el país, la única diferencia es que en este lugar se hizo famoso porque llegaron celebridades y se viralizó en redes sociales, pero como BJWT hay infinidad de lugares en el país que están exactamente en la misma situación. Profepa asegura animales de donde vengan, los deposita en estos lugares y se desentiende por completo, Semarnat también se desentiende por completo y pues lo animales están en estas condiciones”, expresó el Director en México de AnimaNaturalis.

“Black Jaguar White Tiger es el efecto y qué permitió todo esto, dos cosas muy puntuales: una Ley General de Vida Silvestre arcaica y obsoleta, y la otra es una falta de política pública y de voluntad gubernamental real desde hace décadas hacia la fauna silvestre, que evidentemente sí ha empeorado en esta administración eso es un hecho. Los gobiernos no han tomado en serio los temas de fauna silvestre y ahora con la autoridad republicana en las dependencias han desmantelado Profepa, casi toda la administración pública pero en tema de medio ambiente lo han desmantelado”, añadió.

De acuerdo con Arturo Berlanga el problema detrás de toda la polémica de BJWT y Profepa se centra en el recorte de presupuesto y de personal pues apuntó que cerca de 700 personas han sido despedidas de la dependencia y que el presupuesto que tiene ahorita Semarnat, englobando todos los órganos desconcentrados y descentralizados, regresó al que se tenía entre el 2005 y 2006.

Hasta hace unos días la organización de Eduardo Mauricio Moises Serio se describía en su página oficial como una “fundación de renombre internacional, somos líderes en el rescate, rehabilitación y conservación de grandes felinos y otros animales. También somos grandes líderes de la reforma legal que está ocurriendo actualmente en México”.

Entre los patrocinadores de este supuesto santuario se encuentran la firma de criptomonedas Schnoodle, la relojería Hublot y la joyería de renombre Swarovski. Al día de hoy, Black Jaguar White Tiger sigue ofreciendo espacios para voluntariados en las áreas de veterinaria y patrocinadores.

EL EFECTO NOCIVO DE LOS INFLUENCERS

Uno de los principales problemas dentro del tráfico ilegal de animales exóticos es la existencia de los criaderos que siguen lucrando con la venta de estas especies, la cual ha incrementado significativamente gracias a los influencers que llegan a presumir en redes que tienen a un animal salvaje como mascota.

Año con año, salen a la luz noticias sobre animales decomisados por distintas autoridades. En el 2021 agentes de la Guardia Nacional resguardaron a una cachorra de león africano en el Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez, Chihuahua. En 2019 la Profepa aseguró a tres leones que vivían en la azotea de una casa en la alcaldía Iztacalco, de la CdMx.

Sin irnos más lejos, tan sólo en TikTok se pueden encontrar un sinfín de videos en los que los usuarios muestran como “mascotas” a mapaches, monos capuchinos, reptiles y felinos salvajes, por mencionar algunos.

“En México tenemos criaderos legales de todos estos animales. De tigres, jaguares, reptiles, cocodrilos, de fauna silvestre, que además es legal venderlos. Nosotros denunciamos desde hace años el uso pernicioso que hacía Eduardo Serio en redes sociales al darle mamilas a cachorros de tigres y lo único que provocó eso fue un efecto nocivo. Muchísima gente con recursos dijo ‘ay, son como animales de compañía, quiero un tigre de mascota’, entonces compraron en todos estos lugares donde está permitido, después crecieron estos animales y tenemos como resultados los casos que están documentados en medios”, explicó Berlanga.

En este sentido, el Presidente de la AZCARM apuntó que aunque los criaderos cuentan con registros y están regulados por la ley, el problema es que cualquier persona puede comprar un animal salvaje. “Para que una persona pueda tener un animal exótico Semarnat pide registros y planes de manejo, lo que pasa es que no lo hacen valer ni lo supervisan. Esos animales no pueden estar en una casa, deben tener un registro, planes de manejo de cómo deben de estar. La gente va, los compra y no hay quien supervise”.

El pasado 4 de julio la Profepa aseguró 190 felinos, 17 monos, 4 perros, 2 coyotes y 2 asnos de las instalaciones de Black Jaguar White Tiger. Varias de estas especies han sido trasladadas en los últimos días a diferentes zoológicos de la República para que se les pueda brindar las atenciones médicas necesarias.

A falta de Centros para la Conservación e Investigación de la Vida Silvestre (CIVS), Berlanga apuntó que resguardar a los animales en zoológicos era la única opción que había, sin embargo espera que una vez que estas especies se recuperen, si es que se recuperan por el estado en el que se encuentran, se llegue a considerar trasladarlos a mejores lugares como el santuario de grandes felinos en Colorado, Estados Unidos.

Desde su trinchera AnimaNaturalis le apuesta a la concientización con ayuda de campañas para convencer a la sociedad que los animales de fauna silvestre no son mascotas y así poder arrancar el problema de raíz.

“Lo que se nos hace terrible es que lo sucedido en BJWT no vaya a transcender a los verdaderos orígenes y causas del problema […] Desgraciadamente las organizaciones animalistas y ambientalistas que vamos muy de la mano vemos la situación muy complicada porque pareciera que nos toman como enemigos como si quisiéramos culpar al Gobierno”, finalizó Arturo Berlanga.

