María Marta: El crimen del Country: El caso que impactó a Argentina en HBO Max

La serie de ficción original de HBO Max, María Marta: El crimen del Country cuenta con ocho capítulos en los que el espectador se adentrará y sensibilizará sobre uno de los casos de asesinatos que más ha estremecido a Argentina.

Ciudad de México, 17 de julio (SinEmbargo).– Este 2022 se cumplen 20 años de uno de los asesinatos que más han estremecido a la Argentina, el de la socióloga María Marta García Belsunce quien fue encontrada muerta dentro de su casa. Un crimen no esclarecido al que persiguen hoy en día las incógnitas e inconsistencias del caso. Ahora HBO Max revive nuevamente este asesinato con la serie dramática María Marta: El crimen del Country.

La tarde del 27 de octubre de 2002, María Marta fue hallada muerta por su esposo Carlos Carrascosa en la bañera de su casa ubicada en el barrio exclusivo Carmel Country Club del Pilar, en Buenos Aires. En un inicio la muerte se atribuyó a un accidente en el baño, un simple resbalón que le provocó un fuerte golpe en la sien que la dejaría inconsciente y después el agua de su tina terminaría por asfixiarla y arrebatarle la vida, pero después se revelaría la existencia de disparos de bala escondidos entre su cabello.

¿Cómo nadie pudo notarlo?, ¿No se escucharon las detonaciones?, ¿Quién pudo haber querido matarla?

María Marta: El crimen del Country, que estrena este domingo en la plataforma, mostrará la intimidad del caso como nunca antes a través de ocho capítulos. La familia involucrada, el actuar de las autoridades y la intervención de la opinión pública de los medios de comunicación serán claves para contar esta historia.

“Fue un año muy duro para la Argentina. Hubo una crisis enorme. Creo que toda la manipulación que hubo con respecto a la información, ahora viéndolo a la distancia y metiéndome realmente a estudiar el caso, que en su momento no lo hice, siento que de alguna manera me identifica lo que propone el autor, con esta gran crítica a los medios de comunicación. Creo que en ese momento no tenía armas para pensar lo que no fuera lo que medio dijera”, recuerda la actriz Laura Novoa, quien interpreta a María Marta en la serie, en un encuentro con medios en el que SinEmbargo estuvo presente.

El esposo Carlos Carrascosa fue el principal sospechoso y fue acusado del homicidio pese a falta de pruebas. Sin embargo, gracias a la curiosidad de mujeres intrigadas por el caso años después, el destino para el esposo de María Marta pudo cambiar. La intervención de estas aficionadas llamó la atención de Martín Méndez, guionista de la serie, para contar la historia.

“Quizá la ventaja que tiene el haber agarrado este caso para adaptar es que pasó un tiempo considerable al momento que llego a mí, 15 o 17 años, ya estamos por llegar a 20, y eso te permite estudiar el corrido que tuvo prácticamente. Hice un levantamiento de archivos escritos, audiovisuales, expedientes. Sin lugar a dudas las cuestiones que hicieron más ruido a nivel mediático en su momento son elementos que no pudieron faltar, el componente familiar, los vínculos, las condenas que hubo, esos son como los puntos importantes en los cuales empiezas a estructurar la líneas temporales y por supuesto el momento en el que las blogueras, que están inspiradas en dos personas reales, llegan también al caso porque ahí es donde decidimos entrarle a este caso”, comento el guionista en respuesta a diario.

“Se vuelve todo como si fuera una especie de autopsia que uno debe hacer cuando adapta: dónde diseccionar con ese bisturí que es el guión para empezar a contar y ahí es donde surge si quizá es mejor contarlo en un relato colineal, en dos paralelos, y que se jugara un poco así”, agrega.

FICCIÓN PARA SENSIBILIZAR

El caso se María Marta ha transcendido con el tiempo a dos décadas de haber sucedido y en medio de un juicio abierto para esclarecerlo, ahora en más partes del mundo se ha conocido la historia gracias al streaming. En 2020, Netflix estrenó la serie documental Carmel: ¿Quién mató a María Marta? donde a través entrevistas y una revisión de datos se revivía el crimen.

Ahora HBO Max lo hace por medio de la ficción que ha obligado a los actores que participan a adentrarse más que nunca en el caso para desarrollar a sus personajes, como lo cuenta Jorge Marrale, intérprete de reconocida y gran trayectoria en Argentina, que desde que leyó el guión supo que sería un trabajo complejo el llevar a la pantalla a Carlos Carrascosa.

“Fue un peonaje bastante rico por hacer por la cantidad de situaciones a las que había que pasar, todo el periodo de Carrascosa en la cárcel o en el juicio, es todo un proceso muy interesante sobre todo porque la persona, Carlos Carrascosa, cuando uno miraba algunos videos y demás era una persona de una comunicación difícil de procesar pero interesante y desafiante meterme en ese rol porque había que ver cómo esta persona es juzgada, es llevada a la cárcel, está siete años, y no tiene forma sana a veces querer atacar su propio cuerpo, para poder salir de este encarcelamiento injusto”, comento el actor.

Jorge Marrale destaca el poder de la ficción frente a otros géneros: el acercamiento que produce con el público al contar una historia impactante en la que la audiencia pueda vivir en primera persona cada parte del caso.

“La ficción lo que hace es encarnar y lo que nosotros vamos a hacer es encarar a estos peonajes, con lo cual, a diferencia de un documental que reseña y se escucha a veces a los protagonistas, aquí se encarna y nos coloca en otra situación. A mí me parece que el gran desafío es la ficción porque ahí hay una gran creatividad apoyada en un trabajo de investigación y la creatividad desde la construcción en la puesta de escena al trabajo de los actores y actrices y eso montado en lo que es la construcción que ha hecho Martín Méndez con el guión hace que encarnar esos roles ponga esta ficción en un lugar más cercano a la gente en términos de la identificación. Me parece que eso es muy importante”.

La producción en que actúan además arlos Belloso (Horacio García Belsunce), Muriel Santa Ana (investigadora/bloguera), con la participación especial de Mike Amigorena, Guillermo Arengo (Guillermo Bártoli), Valeria Lois (investigadora/ bloguera); Esteban Bigliardi (John Hurtig), Ana Celentano (Irene Hurtig), María Leal (Elvira) y Nicolás Francella (El vecino), busca sensibilizar en un caso que aún sin resolver.

“Hasta el momento sólo hemos recibido información, el público ha recibido información, cuando se produce una interpretación y en este caso una creación colectiva, una ficción dramática, me parece que todo eso pasa a un lugar mucho más emocional y con mucho mayor conectividad”, indica el actor.

María Marta: El crimen del Country, dirigida por Daniela Goggi, llega a la plataforma de HBO Max este domingo como una producción de Warner Bros. Discovery Latin America.

