Los diarios siguen muriendo

Hace tiempo que sabemos de la crisis de la industria de medios informativos o de producción de información, que afecta por igual a países capitalistas avanzados como subdesarrollados, como México. Pero la crisis avanza a pasos más veloces de lo que pensamos o de lo que queremos creer. En particular en los periódicos impresos.

Un reciente informe sobre el estado de las noticias locales producido por la Escuela de Periodismo y Medios Hussman de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill (https://bit.ly/3o715aD), le ha puesto números duros a la velocidad de la pérdida de periódicos y periodistas en Estados Unidos. La investigación se centra en Estados Unidos, donde en algún momento de inicio del siglo XX llegó a tener más de 24 mil medios impresos que paulatinamente se fueron reduciendo a medida que se consolidaban las cadenas de radio y de televisión a lo largo de esa centuria. Pero la llegada de Internet, la crisis económica global de 2008 y la pandemia del Coronavirus han acelerado la desaparición de periódicos y periodistas.

En el informe se ilustra la presencia de periódicos en Estados Unidos como una pirámide donde en la cima se encuentran tres únicos diarios de circulación nacional: The New York Times, Wall Street Journal y USA Today, con una circulación y un número de lectores en línea de más de varios millones. Le siguen 157 periódicos metropolitanos o regionales, y luego una gran base de lo que llaman periódicos comunitarios con seis mil 576 medios. Son estos lo que han ido desapareciendo aceleradamente. Cita el informe coordinado por Penelope Muse Abernathy, profesora visitante: “Desde 2004, Estados Unidos ha perdido una cuarta parte (dos mil 100) de sus periódicos. Esto incluye 70 diarios y más de dos mil semanales o no diarios. A finales de 2019, Estados Unidos tenía seis mil 700 periódicos, frente a los casi nueve mil de 2004. Hoy, más de 200 de los tres mil 143 condados y equivalentes de la nación no tienen periódico ni fuente alternativa de información creíble y completa sobre temas críticos. La mitad de los condados tienen un solo periódico y dos tercios no tienen un periódico diario. Muchas comunidades que perdieron periódicos eran las más vulnerables, con dificultades económicas y aisladas” (https://bit.ly/3o715aD). Esto implica que cada semana cierran o “mueren” dos medios impresos en el país del norte.

La pérdida de periódicos lleva implícito la pérdida de periodistas: se estima que 75 mil periodistas trabajaban en periódicos en 2006 y ahora son 31 mil, menos de la mitad de los que había hace apenas 16 años.

La desaparición de periódicos ha producido un fenómeno que los expertos llaman “desiertos de noticias”. En el informe se estima que al menos 70 millones de estadunidenses, de 330 millones en total, viven en un condado sin una organización local de noticias o con solo una. A la vez, los diarios tradicionales que se imprimen y distribuyen los siete días de la semana también están disminuyendo.

En el reporte citado se subraya lo que implica la pérdida de periódicos y periodistas locales para el sistema político de Estados Unidos: “Según varias estimaciones, hasta el 85 por ciento de las noticias que alimentan nuestra democracia se originan en los periódicos. Dado que los periódicos locales históricamente han sido empresas comerciales e instituciones cívicas en partes iguales, el colapso del modelo comercial con fines de lucro que sostuvo a los periódicos hasta hace poco también ha puesto en peligro la misión periodística”.

Las “muertes” de diarios ocurren por la crisis del modelo de negocio que hizo nacer a los diarios en los pasados dos siglos: un modelo de negocio basado en los ingresos por ventas directas de ejemplares y de ingresos por publicidad. Este modelo está en crisis desde hace al menos dos décadas y no se ha podido resolver. De acuerdo al informe citado, los ingresos anuales de los periódicos cayeron de 50 mil millones de dólares a 21 mil millones entre 2004 y 2020.

La crisis que inició por la expansión de Internet, la crisis financiera de 2008 y ahora por la pandemia de coronavirus, ha acelerado el modelo económico de los periódicos impresos. “En solo dos décadas, sucesivos asaltos tecnológicos y económicos han destruido el modelo de negocios con fines de lucro que sustentó al periodismo local en este país durante dos siglos. Cientos de organizaciones de noticias, periódicos centenarios y sitios digitales nacientes, han desaparecido. A principios de 2020, muchos supervivientes se aferraban a los márgenes de beneficio más reducidos. Entonces, llegó el coronavirus”, cita el reporte.

El panorama se vuelve más obscuro por la tendencia a la concentración de medios y a priorizar las ganancias por sobre la misión social de informar y producir información. Citan: “A medida que la industria entró en caída libre, muchos propietarios de periódicos también adoptaron las prácticas comerciales introducidas por los grandes propietarios de fondos de capital privado y de cobertura que priorizaron el rendimiento final sobre la misión cívica del periodismo, condenando a cientos de organizaciones de noticias a la irrelevancia”.

La situación se agrava porque ahora la publicidad la concentran las grandes empresas tecnológicas. “Con Facebook y Google capturando la gran mayoría de los ingresos digitales en muchas comunidades hoy en día, las organizaciones de noticias tradicionales, así como los medios en línea, se han visto reducidos a pelear por los desechos digitales”.

Otro aspecto que subraya el estudio referido es que la ausencia de periódicos e información producida por periodistas abona al consumo de medios predeterminados, sitios de rumores y chismes en redes sociales e Internet, lo que es el caldo de cultivo para una discusión pública polarizada alimentada por el consumo mediático de sitios con posturas ideológicas preconcebidas.

Si bien el estudio se centra en Estados Unidos, podemos imaginar y proyectar que la crisis y muerte de periódicos y periodistas es más grave en México. ¿Cuántos municipios del país carecen de un periódico, cuántos medios han cerrado en los pasados quince años, cuántos periodistas mexicanos han quedado sin empleo? La crisis de los periódicos y los periodistas es más grave de lo que imaginamos. El desafío de seguir ejerciendo el mejor oficio del mundo es más grande de lo que imaginamos. Pero hay que enfrentarlo.

Rubén Martín https://www.sinembargo.mx/author/ruben-martin Periodista desde 1991. Fundador del diario Siglo 21 de Guadalajara y colaborador de media docena de diarios locales y nacionales. Su columna Antipolítica se publica en el diario El Informador. Conduce el programa Cosa Pública 2.0 en Radio Universidad de Guadalajara. Es doctor en Ciencias Sociales. Twitter: @rmartinmar Correo: [email protected]