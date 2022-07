Inundaciones al suroeste y noroeste de China dejan 12 muertos y miles de evacuados

Beijing, 17 de julio (AP) — Al menos una docena de personas murieron y miles estaban amenazadas por inundaciones repentinas en el suroeste y noroeste de China, según reportaron el domingo medios estatales.

En la provincia suroccidental de Sichuan, al menos seis personas murieron y 12 estaban desaparecidas por inundaciones provocadas por lluvias torrenciales, según la cadena noticiosa estatal CGTN.

Unas mil 300 personas habían sido evacuadas el sábado, según el reporte.

#Latest Six have died and 12 are missing after landslides in Beichuan county, China’s Sichuan province. The accident was triggered by heavy rain that continued on since earlier this week. Rescue and relocation work is underway. pic.twitter.com/WRkNngT98Q

— CGTN Global Watch (@GlobalWatchCGTN) July 17, 2022