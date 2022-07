Helicóptero se estrella en Nuevo México, EU, y deja 4 muertos: 3 policías y 1 bombero

LAS VEGAS, Nuevo México, EE.UU. (AP) — Cuatro personas murieron al estrellarse un helicóptero policial en Nuevo Mexico, informaron autoridades el domingo.

El suceso ocurrió cerca de Las Vegas, Nuevo Mexico, a unos 197 kilómetros (123 millas) al noreste de Albuquerque. Iban a bordo tres empleados del departamento policial y un bombero.

Una vocera de la Administración Federal de Aviación dijo que el helicóptero, un Bell UH-1H, cayó a eso de las 22:00 horas del sábado.

La Policía Estatal de Nuevo Mexico confirmó la caída a eso de las o0:15 horas del domingo.

Representatives from BCSO are on scene along with the New Mexico State Police. At this time the investigation into this incident is in its preliminary stages. As we learn further details, we will provide them through official press releases like this one.

