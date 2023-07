Xóchitl pide pruebas de corrupción a AMLO; Monreal presenta los gastos de sus giras

Ciudad de México, 17 de julio (SinEmbargo).- Este lunes marcó oficialmente un mes desde que comenzara el proceso interno de los aspirantes de la izquierda para llegar a la boleta electoral de 2024.

Sin embargo, ante la creciente popularidad de la Senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Xóchitl Gálvez; así como la inclusión de otros aspirantes desde la oposición como el Diputado Santiago Creel, los perfiles hacia las elecciones federales del próximo año se definen cada vez más.

De los seis aspirantes de la coalición gobernante, cuatro son de Morena: la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México (CdMx), Claudia Sheinbaum Pardo; el excanciller Marcelo Ebrard Casaubón; el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; y el Senador con licencia, Ricardo Monreal Ávila.

Mientras que, los legisladores con licencia Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco participan por la alianza con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), respectivamente.

GÁLVEZ RETA A AMLO HA DENUNCIARLA POR CORRUPCIÓN

La Senadora panista, Xóchitl Gálvez, aseguró que no ha cometido ningún tipo de acto de corrupción durante su trayectoria político, por lo que retó al Presidente Andrés Manuel López Obrador a que la denuncia y presente las pruebas en las que asegura lo contrario.

“Si él tiene alguna prueba de que yo he hecho algo indebido, que me denuncie, que presente la denuncia, pero no hay una sola observación de la contraloría de la Ciudad de México a mi gestión como delegada. ¿Él cree que basta tirar lodo para descalificar a una persona? Se topó con pared”, dijo durante un encuentro con medios de comunicación.