América Latina y Europa se encuentran después de 8 años en cumbre y llueven reclamos

Por Raf Casert

Bruselas, 17 de julio (AP) — Líderes de la Unión Europea y América Latina se abrazaron tímidamente al inicio de su primera cumbre en ocho años. La inauguración del lunes no se convirtió al final en una alegre reunión de viejos amigos.

Los líderes latinoamericanos llegaron con recriminaciones centenarias sobre el colonialismo y la esclavitud a la sede de la UE en Bruselas, y agregaron quejas actuales de que Europa todavía no entiende cómo tratar a las antiguas colonias como socios iguales en el siglo XXI.

“La mayor parte de Europa fue, y sigue siendo, abrumadoramente la beneficiaria desequilibrada en una relación en la que nuestra América Latina y nuestro Caribe han estado y están unidos en yugo desigual”, dijo el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, país que ocupa actualmente la presidencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), conformada por 33 naciones.

The strong partnership between the EU and Latin America and the Caribbean is vital to bring sustainable and inclusive prosperity, as well as security, to people on both sides of the Atlantic.#EUCELACSummit#EULACBusinessRoundtable pic.twitter.com/BeFY05FEnP — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 17, 2023

Los líderes europeos reconocieron una y otra vez que la explotación de lo antiguo fue fundamentalmente incorrecta, pero insistieron en que los desafíos de hoy solo pueden abordarse de manera efectiva cuando la UE y los países de Latinoamérica lo hacen juntos.

“Hay que darse cuenta de que en el pasado, no cogíamos el teléfono cuando tenían problemas. Así que hay una irritación muy seria entre muchos países”, dijo el primer ministro holandés, Mark Rutte. “Que nos devuelvan esto a la cara ahora también es una prueba de que nosotros, como Europa, a veces actuamos con un poco de arrogancia”.

El resultado fue que los pactos comerciales estancados durante mucho tiempo —como un gran acuerdo UE-Mercosur— probablemente no estarán más cerca de resolverse cuando los líderes concluyan su cumbre el martes. Y a pesar de semanas y meses de preparación, una declaración final conjunta aún estaba en el limbo, donde destacaba una disputa sobre si incluir una condena de la guerra de Rusia en Ucrania.

Today we sign a cooperation agreement on climate and clean energy with Argentina, powered by #GlobalGateway. To develop strategic industries there, from renewables to hydrogen. That’s good for growth and jobs in 🇦🇷



And good for our 🇪🇺 security of supply.

@alferdez pic.twitter.com/4hOT3OtWXL — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 17, 2023

Si algo se mostró, fue la mayor confianza de Centro y Sudamérica, impulsada por una gran inyección de fondos de China y el conocimiento de que sus materias primas críticas serán cada vez más vitales a medida que la UE busca poner fin a la dependencia excesiva de los recursos minerales raros de Beijing.

El último encuentro de este tipo fue en 2015, y desde entonces la pandemia de COVID-19 y los tres años que Brasil estuvo fuera de la CELAC hicieron que el Océano Atlántico que separaba a los dos lados pareciera más ancho.

Esa opinión no pudo disiparse a pesar de las promesas de amistad y los compromisos de la UE de gastar 45 mil millones de euros (51 mil millones de dólares) en asociaciones durante los próximos cuatro años.

The EU wants to boost its partnership with Caribbean countries, with fresh impetus from #GlobalGateway.⁰

We are your ally against climate change, as the world’s top climate finance provider.



We are pushing for success at COP28 and for a global finance architecture more focused… pic.twitter.com/snj8WYMPmz — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 17, 2023

En cambio, las divisiones que van desde la guerra de Rusia en Ucrania hasta el comercio y la deforestación dieron un toque extra a una reunión que se considerará un éxito simplemente si los participantes acuerdan reunirse con más frecuencia.

Los problemas sobre incluir una referencia a Rusia en la declaración de la cumbre fueron especialmente dolorosos. La UE reitera su apoyo inquebrantable a Ucrania casi a diario. La CELAC tiene naciones miembros como Cuba y Venezuela cuyas opiniones sobre Rusia contrastan con casi todas las naciones de la UE y otras que son neutrales en la guerra y señalan otros conflictos globales que reciben menos atención.