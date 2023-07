MC no descarta alianzas rumbo al 2024, pero todavía no son tiempos electorales: Dante

Ciudad de México/Tijuana, 17 de julio (SinEmbargo/Zeta).- Movimiento Ciudadano (MC) no ha descartado una posible alianza electoral rumbo a las elecciones presidenciales de 2024, aunque aún no es tiempo para definirlo, aseguró Dante Delgado Rannauro, dirigente nacional del partido.

Durante un encuentro con medios de comunicación al culminar el seminario “México, Soberanía y Globalización”, llevado a cabo en la ciudad de Tijuana, Baja California, Delgado señaló que el proceso electoral no ha comenzado por lo que descartó que el partido lleve a cabo ejercicios anticipados de campaña.

“No (se descarta que haya alianza). Se descarta que anticipemos ejercicios que no se han dado y en el que están violando otros sus propios procedimientos al querer anticipar candidaturas que no lo son, haciendo debate mediático de algo que no existe”, dijo.