ONG’s denuncian derrame de petróleo en Golfo de México; mediría 2 veces Guadalajara

El derrame de crudo alcanzó el pasado 12 de julio casi los 400 km2; Greenpeace México fue una de las organizaciones que firmó el comunicado.

Ciudad de México, 17 de julio (SinEmbargo).- Distintas organizaciones de la sociedad civil alertaron un derrame de petróleo en el Golfo de México cuya extensión podría ser del doble de la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

A través de un comunicado conjunto, informaron que en la misma zona donde ocurrió el pasado 7 de julio un incendio en la plataforma de Petróleos Mexicanos (Pemex) “Nohoch-A”, en la Sona de Campeche, se registró un derrame de crudo de otra de las plataformas de la zona.

El geógrafo Guillermo Tamburini procesó las imágenes satelitales que muestran el derrame que pudo haber comenzado el pasado 4 de julio.

Para el 12 de julio, su extensión es de aproximadamente 400 kilómetros cuadrados (km2), es decir, el doble del área que ocupa la capital de Jalisco; sin embargo, “las autoridades no han dado aviso alguno sobre las causas o consecuencias del mismo”.

Las organizaciones agregaron que en los últimos dos años, se ha presentado un aumento del 152 por ciento en la frecuencia de “accidentes” de Pemex. Ante dicha situación, aseguraron que, junto con el incendio en Campeche, son en realidad siniestros inherentes a extracción y manejo de los combustibles fósiles.

Dicha industria, añadieron, pretende la normalización del sacrificio de personas y territorios como “accidentes producto del error humano, cuando en realidad se trata de una característica propia de un modelo que externaliza los costos de los desastres asociados a su operación, siendo el mayor desastre de todos la crisis climática de la cual la industria fósil es responsable en un 70 por ciento”.

Informaron que, entre 2020 y 2022, la gravedad de los siniestros de Pemex aumentaron un 126 por ciento, mientras que el presupuesto destinado para el mantenimiento de dichas instalaciones se redujo en un 49 por ciento.

El comunicado señaló la urgencia de comenzar a instrumentar un proceso de transición energética que conlleve la sustitución del modelo fósil y el inicio de un camino distinto con el objetivo del decrecimiento de su producción y, por ende, la erradicación de situaciones de crisis como la reportada.

Las organizaciones que firmaron el comunicado y dieron a conocer la información son Greenpeace México, Nuestro Futuro A.C., Planeteando, Leave it in the Ground Initiative, Conexiones Climáticas, Centro de Derechos Humanos de los pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño” A.C., Centro de Investigación y Capacitación Rural, entre otras.

Compartimos el comunicado que firmamos más de 20 organizaciones denunciando el #DerrameEnElGolfo por parte de #PEMEX.

Derrame cuya extensión tiene dos veces el tamaño de la ciudad de Guadalajara. pic.twitter.com/V7IY6YTcVN — Conexiones Climáticas (@CClimaticas) July 17, 2023

El director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, reportó el pasado 8 de julio una pérdida de 700 mil barriles en la producción ante el cierre de los pozos del centro de Nohoch, Campeche, luego de que se incendiara el módulo de enlace que dejó dos muertos.

Sin embargo, destacó que hasta la tarde de ese día, ya sólo faltaban 100 mil barriles para recuperar la pérdida total, por lo que garantizó que la producción se está recuperando y se informará cuando se estabilice.

Además, dio a conocer que los compañeros que resultaron lesionados se encuentran estables, y que se continúa con la búsqueda de la persona desaparecida.

El director de Pemex indicó un día antes, en un video difundido en Twitter, que en el incendio murieron dos empleados de una empresa que presta servicios a Pemex y uno más se encontraba desaparecido. Asimismo, resultaron heridos ocho trabajadores, de los cuales tres son de la petrolera estatal y otros cinco laboran para una compañía privada.