Diputado de Morena presenta denuncia penal contra Xóchitl Gálvez por lavado de dinero

Ciudad de México, 17 de julio (SinEmbargo).- El Diputado Manuel Alejandro Robles Gómez, legislador de Morena, presentó este lunes una denuncia penal en contra de la Senadora panista Xóchitl Gálvez Ruiz por la presunto enriquecimiento al amparo del poder público.

Durante una conferencia de prensa realizada al interior de la Cámara de Diputados, el morenista dio a conocer que acudió a las oficinas de la Fiscalía General de la República (FGR) para interponer la denuncia en contra de la aspirante presidencial del Partido Acción Nacional (PAN).

También señaló que Xóchitl Gálvez se ha beneficiado de sus cargos a lo largo de carrera política para enriquecerse.

“Estamos hablando de un concurso de delitos. No se enriqueció así por obra y gracias del espíritu santo sino echó mano, precisamente, de toda una ingeniería financiara que le ha permitido amasar una fortuna, evadir impuestos y lavar dinero, esos son los comportamientos delictivos que apreciamos de toda esta red de empresas y de contratos públicos”, comentó.

Además, informó que dio parte a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), pues aseguró que la panista también es cabeza de “la mafia inmobiliaria” de la Ciudad de México (CdMx), donde otros políticos de dicho partido están implicados.

Lo que está pidiendo a la FGR es que precise que Xóchitl Gálvez es “una exitosa emprendedora o es una política corrupta”.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó la semana pasada al empresario Claudio X. González que realizara una investigación a la empresa de la Senadora Xóchitl Gálvez, a través de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), sobre los contratos que presuntamente ha recibido por parte del Gobierno federal y de la Alcaldía Miguel Hidalgo.

“Le voy a pedir a Claudio X. González que haga una investigación sobre la empresa de Xóchitl [Gálvez] y los contratos que ha recibido del Gobierno, de cuando ella fue funcionaria en el Gobierno de [Vicente] Fox y de cuando fue Delegada [Alcaldesa] en Miguel Hidalgo porque a eso se dedican, ¿no? ¿No hacen investigaciones?”, dijo.

“Vamos a darle un tiempo a ella y a él, y a la señora María Amparo Casar y a ese grupo. Ah, y que le pida información al INAI, al Instituto de [Nacional] Transparencia, [Acceso a la Información y Protección de Datos Personales]”, agregó López Obrador en su conferencia de prensa matutina.

El día de hoy, la Senadora panista respondió al Presidente al asegurar que no ha cometido ningún tipo de acto de corrupción durante su trayectoria político, por lo que retó al Presidente Andrés Manuel López Obrador a que la denuncia y presente las pruebas en las que asegura lo contrario.

“Si él tiene alguna prueba de que yo he hecho algo indebido, que me denuncie, que presente la denuncia, pero no hay una sola observación de la contraloría de la Ciudad de México a mi gestión como delegada. ¿Él cree que basta tirar lodo para descalificar a una persona? Se topó con pared”, dijo durante un encuentro con medios de comunicación.