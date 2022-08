Serena Williams pierde en sets corridos ante Raducanu en primera ronda de Cincinnati

Por Mitch Stacy

MASON, Ohio, 17 de agosto (AP).— La segunda escala de Serena Williams en esta gira del adiós fue muy breve.

Williams, de 40 años, cayó a una foja de 0-2 desde que anunció que había “comenzado la cuenta regresiva” para poner fin a su carrera. La estrella estadounidense sucumbió el martes por 6-4, 6-0 ante Emma Raducanu, campeona del Abierto de Estados Unidos, y quedó fuera en el Western & Southern Open.

La semana pasada, Williams dijo en un ensayo publicado por la revista Vogue y en su cuenta de Instagram que su carrera estaba llegando a su fin, aunque no mencionó explícitamente si su último torneo será el US Open, que comienza el 29 de agosto en Nueva York.

El certamen en Cincinnati era el segundo de preparación para Williams antes del US Open. La próxima vez que entre a una cancha será en Flushing Meadows.

La semana pasada, cayó en sets seguidos ante Belinda Bencic en Toronto. Un día antes del anuncio Williams venció a la española Nuria Parrizas Díaz para su primera victoria desde el Abierto de Francia de 2021.

Williams ha ganado 23 trofeos de Grand Slam, el más reciente en el Abierto de Australia de 2017, cuando estaba embarazada. Tras el nacimiento de su hija Olympia, ha dicho que quiere ampliar su familia.

Ésa sería una de las razones principales por las que se retirará del tenis.

Williams se marchó de la cancha tras el encuentro de una hora y cinco minutos. Se despidió del público mientras salía.

Raducanu, 19na del escalafón mundial, lució certera y acalló al público que apoyó ruidosamente a Williams.

“No puedo creer que enfrenté recién a Serena Williams”, dijo la británica de 19 años. “Creo que he tenido suerte de hacer esto y de que nuestras carreras se hayan cruzado ahora, con tanta diferencia (de edad) y luego de verla mientras yo crecía. Ha sido una experiencia asombrosa tan sólo jugar contra ella”.

Más temprano, la tenista japonesa Naomi Osaka, cuatro veces ganadora de torneos del Grand Slam, cayó por 6-4, 7-5 ante Shuai Zhang en la primera ronda del certamen.

