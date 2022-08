“Nosotros no perseguimos a nadie”, responde AMLO a Alejandro Moreno por su desafuero

Ciudad de México, 17 de agosto (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que el pedido del Fiscal de Campeche de que Alejandro Moreno Cárdenas sea desaforado como Diputado federal es un asunto de dicha entidad, ya que su Gobierno no lleva a cabo ningún tipo de persecución política.

“Pues ese es un asunto que tiene que ver con las autoridades de Campeche, que es una entidad independiente, soberana, y que tiene facultades para investigar y para proceder. Nosotros no llevamos a cabo ninguna persecución política y a mí me pueden acusar de muchas cosas, pueden inventar muchas cosas mis adversarios, pero nunca van a poder decir que soy incongruente. Nosotros no perseguimos a nadie. No es mi fuerte la venganza. No fabricamos delitos. No somos iguales”.