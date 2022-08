Conversaciones “entre Diputada y Diputado” revelan que hay dos niñas en riesgo: Layda

Aunque la Gobernadora de Campeche no reveló los nombres de los supuestos implicados, a quienes nombró como “la Diputada C” y “el Diputado A”, sí mencionó que esta semana presentará las denuncias correspondientes en el Estado de México.

Ciudad de México, 17 de agosto (SinEmbargo).- Layda Sansores, Gobernadora de Campeche, dijo hoy en un video difundido en su cuenta de Twitter que en las conversaciones privadas entre “una Diputada y un Diputado”, que le fueron entregadas de manera anónima, encontró evidencia de que dos menores de edad, una niña y una adolescente, están en peligro.

Sansores, una política de 77 años que milita en Morena, no ofreció mayores detalles aunque dijo que presentará distintas denuncias por presunto abuso infantil. La mandataria campechana ha expuesto durante ya varias semanas audios de Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Y ha sugerido que tiene sus conversaciones privadas de celular e imágenes comprometedoras del político y legisladoras. Sin embargo, fue especialmente cuidadosa, durante su video, en no referir directamente a Moreno, su adversario político y exgobernador de esa entidad.

La Gobernadora dio a conocer ayer un nuevo audio en el que refiere que Moreno habría conspirado con el dueño de una poderosa radiodifusora para causar daño político a excandidatos de Morena en Nuevo León, en las elecciones de 2021. Este concesionario sería de Grupo Fórmula, y habría utilizado a periodistas en su objetivo. En ese contexto es que Sansores ha dado a conocer que presentará las denuncias contra “la Diputada” que, dijo, radica en el Estado de México.

“Me siento con el deber moral de presentar una denuncia en contra de una Diputada del Edomex porque encontramos indicios de que ponen en riesgo a una menor y a una adolescente. ¡Lo que analizamos nos dejó sumamente preocupados!”, escribió la Gobernadora de Campeche en su cuenta de Twitter, y luego agregó un video con mayores detalles.

La mandataria estatal dijo que las denuncias serán presentadas ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

Y aunque la Gobernadora de Campeche no reveló los nombres de los supuestos implicados, sí mencionó que esta semana presentará las denuncias correspondientes con el fin de que “se tomen medidas de seguridad y de protección en beneficio de las afectadas”.

AMLO SOBRE DESAFUERO DE “ALITO”

Sobre el desafuero de Alejandro Moreno solicitado ayer por la Fiscalía del Estado de Campeche, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró esta mañana que su Gobierno no lleva a cabo “ninguna persecución política”, por lo que indicó que es un asunto de dicha entidad.

“Pues ese es un asunto que tiene que ver con las autoridades de Campeche, que es una entidad independiente, soberana, y que tiene facultades para investigar y para proceder. Nosotros no llevamos a cabo ninguna persecución política y a mí me pueden acusar de muchas cosas, pueden inventar muchas cosas mis adversarios, pero nunca van a poder decir que soy incongruente. Nosotros no perseguimos a nadie. No es mi fuerte la venganza. No fabricamos delitos. No somos iguales”.

Ante la petición del Fiscal de Campeche, la tarde de ayer “Alito” Moreno dijo en un video publicado en redes sociales que no dará un paso atrás ante los intentos de “persecución”, “venganza” e “intimidación” de Morena, el partido en el poder.

“Una vez más, el Gobierno de Morena demuestra la manera ilegal, selectiva y autoritaria de cómo utilizan las instituciones del Estado mexicano para perseguir en intimidar opositores”, aseguró “Alito” en un video publicado en sus redes sociales.

El Fiscal de Campeche, Renato Sales Heredia, aclaró que la carpeta de investigación en contra de Alejandro Moreno “no tiene nada qué ver con los audios” que ha publicado la Gobernadora de Campeche. “Tiene que ver con una investigación del Ministerio Público por enriquecimiento ilícito”, añadió.

El líder priista se encuentra en medio de constantes polémicas que van desde presuntos actos de chantaje contra empresarios y pago de sobornos, por ejemplo, a medios de comunicación, además de referirse despectivamente de las mujeres.

Además, La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación contra Moreno por los posibles delitos de tráfico de influencias, desvío de fondos federales, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y fraude fiscal.

Las investigaciones incluye su periodo como Gobernador de Campeche.