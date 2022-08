Los líderes de PRI, PAN y PRD se exhiben unidos, en medio del vendaval contra “Alito”

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 17 de agosto (SinEmbargo).- Los dirigentes nacionales de los tres partidos en alianza de oposición, PRI, PAN y PRD, salieron esta mañana a mostrarse unidos y a dar apoyo a Alejandro Moreno Cárdenas, quien enfrenta un vendaval de acusaciones por distintos frentes y ante distintos niveles de autoridad. Marko Cortés, Jesús Zambrano y el propio Moreno anunciaron poco en su conferencia bajo el logo de Va por México, pero buscaron la foto que los mostrara unidos.

“Aquí estamos dando la cara”, dijo Moreno Cárdenas en esa conferencia en la que los reporteros lo presionaran para que hablara de los últimos acontecimientos, todos ellos de gravedad, que lo involucran.

“Yo lo que quiero compartir a ustedes, para hacerlo de una vez con mucha claridad, es que ésta es la fuerza de nuestra coalición. Hay que registrar que la coalición Va por México es más que antes que ser panistas, priistas, o perredistas, somos mexicanos. Contestaré por esta ocasión, porque así lo amerita, así debe de ser, con responsabilidad, con mucha claridad, pero con mucha firmeza, a este Gobierno le tiene que quedar claro que ni nos asusta ni nos amedrenta”.

Moreno Cárdenas se resistió a hablar de las acusaciones recientes que tiene tanto en la Fiscalía de Campeche como en la General de la República (FGR), todas entorno a la corrupción. Pero finalmente lo hizo.

Jesús Zambrano, quien lidera un partido mermado que fue de izquierda y que tuvo, en el pasado inmediato, mejores tiempos, insistió en que se buscarán candidaturas comunes dentro del marco de Va por México. Cortés, como Moreno Cárdenas, se centró más bien en denunciar el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador como una “dictadura” que “destruye” a México.

“Ni rompen al PRI, ni rompen a la coalición, que le quede claro a Morena”, dijo el dirigente nacional priista e insistió en que “no pasarán en el Congreso ni la Reforma Electoral, ni la reforma a la Guardia Nacional”.

“ESTAMOS UNIDOS”

Señalado por las acusaciones de las que ha sido objeto y de la filtración de audios que le dejan mal parado, “Alito” Moreno dio un paso al frente y trató el asunto frente a los medios de comunicación. Indicó que él y su partido ya han sido parte de una “persecución” los últimos años, por lo que ya fue juzgado de lo que le acusa la Fiscalía de Campeche.

“Ayer, el Fiscal del estado de Campeche acudió a la Cámara de Diputados a pedir mi desafuero y lo dijo claramente y textual: por enriquecimiento ilícito. Quiero decirles que en el 2019 iniciaron esta misma persecución para querer asustar al dirigente del PRI, al Presidente del PRI y a los legisladores del PRI y en el 2019 juntado con el año 2020, después de todas esas investigaciones de mi patrimonio, legalmente acreditado y transparente, la Fiscalía General de la República emitió un ejercicio de la no acción penal en el 2020. Están queriendo juzgar una cosa que ya fue juzgada para inventar otras cosas. Eso no sólo es un atropello, eso sólo ocurre en una dictadura”.

Sobre los audios filtrados en semanas recientes por la Gobernadora de Campeche, Layda Sansores, Moreno expuso que la mandataria ha incurrido en una violación a la Ley, al publicar lo que él describe como “audios ilegales” y “editados”, luego de que el dirigente del PRI consiguiera una suspensión definitiva en contra de la difusión de estos materiales.

“El día de ayer, una vez más, violando la Ley, violando resoluciones de un Juez y del Poder Judicial, una autoridad como la Gobernadora de Campeche violó una suspensión definitiva pasándose todos los límites de la Ley y que debe de tener sanciones, dando a conocer audios ilegales, editados, montados, tergiversados una vez más a los ciudadanos desde sus programas”.

“Yo quiero decirles primero: eso que sacaron, que es un show mediático y un distractor más, no tiene nada en lo que se hizo ahí aún truqueado editado, no tiene nada de ilegal, pero lo que sí revelan esos audios es que lo que quieren es el Gobierno montarlos para iniciar su campaña de censura a todos los medios de comunicación”, dijo, y comenzó a señalar al Gobierno actual como un agente que busca censurar a todo aquél que no siga su línea.