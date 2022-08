“Estar cerca de él no es seguro. Me drogó”: Otra mujer denuncia a Mau Nieto

El comediante Mau Nieto ya tiene dos acusaciones públicas en su contra, una por presunto abuso sexual y otra por supuestamente haber drogado a una joven en el 2017.

Ciudad de México, 17 de agosto (SinEmbargo).– El comediante Mau Nieto ya tiene dos acusaciones públicas en su contra, después de que una mujer identificada como Ximena lo denunció por haberla drogado durante una reunión ocurrida en enero del 2017.

A través de Twitter, la joven narró que en ese mes, ella salió con uno de sus amigos y posteriormente fueron al departamento de Mau Nieto a jugar juegos de mesa.

“Definitivamente estar en un espacio cerca de él no es seguro para ninguna mujer, en enero del 2017 salí con uno de sus amigos, cenamos y después fuimos al departamento de Mauricio a jugar juegos de mesa… el tipo puso algo en mi bebida cuando salimos a fumar”, empieza el mensaje publicado en redes sociales.

El 22 de enero del 2022 salí con 1, fuimos a cenar con 2 y con @MauNieto de ahí salió el plan de vamos al depa de este dude, pasamos al oxxo por algo para tomar llegamos al depto, jugamos juegos de mesa y estuvimos platicando bastante a gusto. — ximena moreno (@luneetaaa) August 16, 2022

Ximena notó que algo no estaba bien porque se comenzó a sentir mal físicamente, a pesar de no haber consumido altas cantidades de alcohol al momento.

“Traté de relajarme, las manos me sudaban y me saque de onda, pensé que se me estaba subiendo pero había tomado muy poco y se sentía diferente, sospeche que algo no estaba bien pero jamás se me pasó por la cabeza que alguien me hubiera drogado”, continuó.

Ella empezó a temblar de las piernas, le dolía la cabeza, le tronaba la mandíbula, tenía escalofríos y los labios secos. “Me sentía muy mal, como a mediodía de nuevo taquicardia, mucha euforia, después me dio un bajón horrible”, recordó.

Ximena se fue de la casa de Mau Nieto con ayuda de un amigo, y al día siguiente fue informada que, según el comediante, él quería drogar al hombre y no a la joven, pero se había equivocado de vaso.

“Recuerdo perfectamente todo, y en efecto, no me equivoqué de vaso pero fue más fácil de digerir eso a pensar que tal vez tenía alguna otra intención para haberme drogado”, indicó en el hilo de Twitter.

después trató de hacerse el chistoso y dijo algo como: “ella se tomó el vaso por equivocación” y una de sus amigas dijo “wey pero esta de huevos que te droguen gratis”… — ximena moreno (@luneetaaa) August 16, 2022

Días después, Mau Nieto se disculpó por la supuesta equivocación y le dijo que de haber sabido que ella lo había tomado, se lo hubiera dicho en el momento.

“No supe qué hacer, le conté a mi prima que es abogada y me dijo que denunciara pero la verdad es que lo minimice ‘no me hizo nada’, ‘sólo me drogó’,’tal vez no sabía que ese era mi vaso’…”, escribió Ximena.

Fue a raíz de la denuncia hecha por Melissa Yamel por presunto abuso sexual cometido por Mau Nieto que Ximena decidió hacer público su caso.

“Este dude no puede seguir saliéndose con la suya, no puede seguir teniendo el poder, la influencia y el acceso a espacios donde pueda seguir vulnerando mujeres, necesita hacerse responsable de sus actos y pagar las consecuencias de su inmadurez, su misoginia y su incongruencia”, terminó el relato.

Este dude no puede seguir saliéndose con la suya, no puede seguir teniendo el poder,la influencia y el acceso a espacios donde pueda seguir vulnerando mujeres, necesita hacerse responsable de sus actos y pagar las consecuencias de su inmadurez,su misoginia y su incongruencia… — ximena moreno (@luneetaaa) August 16, 2022

MELISSA YAMEL ACUSA ABUSO SEXUAL

El día de ayer, Melissa Yamel publicó en su cuenta de Twitter un hilo donde acusó a Mau Nieto por abusar sexualmente de ella.

Ella reveló que en una ocasión, el comediante le ofreció varios tragos y luego tuvo relaciones sexuales con ella sin su consentimiento.

La joven productora recordó que fue en el 2018 en el club de comedia Woko cuando coincidió con Mauricio Nieto, quien recién había estrenado su primer especial en Netflix. Yamel compartió que al ver al comediante en el lugar, se acercó para elogiar su trabajo, y en agradecimiento, le ofreció algunos tragos.

“Después de tantos, recuerdo haberle preguntado: ‘Mauricio Nieto, ¿por qué me invita tantos tragos?’ ‘Para poder coger contigo’- respondió”, publicó Melissa.

El WOKO es un lugar que frecuentaba ya que AMO el stand up. Era un viernes cualquiera, Mauricio Nieto y otrxs comediantes se encontraban ahí. Al verlo me emocioné mucho pues él, acababa de estrenar su primer especial en Netflix. Me acerqué a decirle que me había gustado mucho su — Yamel. (@MelissaPurrs) August 15, 2022

De acuerdo con su relato, Mauricio Nieto la habría tomado del brazo para llevarla al baño, y ahí, abusar de ella: “No sé cuánto tiempo estuvimos en el baño, pero lo que sí estoy segura es que llegó un momento en el que intentaron abrir la puerta, la golpeaban y se escuchaban muchos”.

En otro tuit, la víctima escribió que cuando salió del baño, ya no vió a los amigos del comediante; sólo al standupero Juan Carlos Escalante, quien se le ofreció llevarla a su casa.