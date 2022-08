Coldplay estrena “Humankind”, el VIDEO que grabó durante sus conciertos en la CdMx

Ciudad de México, 17 de agosto (SinEmbargo).- La banda británica Coldplay estrenó este jueves su más reciente video musical que fue grabado durante una de sus presentaciones en el Foro Sol de la Ciudad de México.

Humankind video starring the best fans in the world 🔍

📺 https://t.co/1u7v8MWCSP pic.twitter.com/CxgQrvpXxx

— Coldplay (@coldplay) August 17, 2022