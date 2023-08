Un Tribunal en EU impone restricciones al uso del medicamento abortivo mifepristona

Por Maria Ortiz

Los Ángeles, 17 de agosto (La Opinión).– Un Tribunal federal de apelaciones dictaminó el miércoles que la mifepristona, una de las dos píldoras que se usan en los abortos con medicamentos en Estados Unidos, no debe recetarse después de las siete semanas de embarazo o por telemedicina. Este es un caso que amenaza con limitar aún más el derecho al aborto en Estados Unidos.

En el centro de la disputa legal está la autorización sanitaria que la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA) dio hace 23 años a la mifepristona, usada en más de la mitad de abortos en el país.

Sin embargo, una decisión previa ordenada por la Corte Suprema significa que esta nueva disposición judicial no entrará en vigencia de inmediato.

Mifepristone is approved by the FDA as safe and effective. @POTUS and I remain committed to protecting a woman’s right to make decisions about her own health care.

Read my full statement: pic.twitter.com/GAWz375gWe

— Vice President Kamala Harris (@VP) August 16, 2023