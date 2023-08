Es manipulación: no me burlé de la desgracia, nunca lo he hecho, dice el Presidente

El viernes 11 de agosto, los jóvenes se dieron cita en el Mirador de San Miguel, en Lagos de Moreno, Jalisco. Desde allí enviaron mensajes de texto por la noche y no se supo más de ellos. Lo siguiente fue la denuncia por desaparición de los padres y luego un video e imágenes de ellos que SinEmbargo decidió no difundir por respeto a las familias.

Ciudad de México, 17 de agosto (SinEmbargo).– El Presidente de México consideró una “burda manipulación” el que se le acuse, desde la prensa y por parte una aspirante a candidata presidencial “corrupta”, que se burló por la desaparición de los cinco jóvenes en Los Altos de Jalisco. Andrés Manuel López Obrador repitió la transmisión de ayer, al final de la conferencia, en donde se escucha el barullo de preguntas de reporteros y dijo: “No escuché”.

“¿Ustedes creen que si yo escucho que me están preguntando sobre eso no contesto?”, cuestionó. “¿Pero qué escuché? Nada. Por eso me acordé de ese chiste, porque era puro grito; no escucho. Y entonces lo interpretan como que no quise yo responder, pero que además me burlé. Son unos perversos, malos de ‘malolandia’. Pero ni pasarán. Qué bueno que tenemos este medio, estas ‘mañaneras’, para poder aclarar porque si no, con toda la lanzada en televisión, en radio, ocho columnas en Reforma: ¿cómo aclaramos?”, agregó.

Varios medios interpretaron ayer como una respuesta insensible del Presidente “responder con un chiste” a las preguntas sobre los jóvenes Roberto Cuéllar, Diego Lara, Uriel Galván, Jaime Martínez y Dante Cedillo. En la grabación que difunde el Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (CEPROPIE) no se alcanza a escuchar que las preguntas de los periodistas sean sobre el posible asesinato de los desaparecidos en Jalisco, hecho que ha sacudido México. Algunos reporteros que asisten a la conferencia difundieron ayer, desde otros ángulos, preguntas sobre el caso. Otros dijeron que no era posible escuchar esas preguntas en particular. No queda claro que López Obrador halla podido escuchar, en el barullo, específicamente estos cuestionamientos.

El Presidente negó ser insensible al dolor provocado por el caso. Dijo que el Gobierno federal está ayudando en la investigación, pero que la Fiscalía General de la República (FGR) trae el caso junto con autoridades de Jalisco. Aclaró que no han sido plenamente identificados los restos que se encontraron durante la búsqueda.

“Antes de iniciar, quiero aclarar lo de ayer que dio pie a una burda manipulación. Ya no saben qué hacer estos corruptos y sus voceros. Ayer, como a ustedes les consta, al final de la conferencia, ya cuando habíamos terminado, empezaron a gritar y no escuché nada. Nada. Tan es así que por eso conté ese chiste y sin ningún fundamento, de manera perversa, sostuvieron todo el día de ayer en la prensa vendida y alquilada que yo me había burlado cuando me preguntaron sobre los jóvenes que asesinaron, desaparecieron en los altos de Jalisco”, comentó López Obrador.

“Toda una mentira, una infamia. Ellos son capaces de todo. Yo no. No somos iguales. Yo tengo principios, tengo ideales. Soy un hombre de sentimientos. No me puedo burlar del dolor, de la desgracia. Nunca lo he hecho”, añadió. “¿Quiénes son los que le dieron vuelo a esta calumnia? Los mismos de siempre: los que pertenecen al bloque conservador, una aspirante a la Presidencia corrupta, otros aspirantes corruptos, y desde luego los representantes de los gobiernos neoliberales o neoporfiristas, representantes de la oligarquía, y todos los medios, con honrosas excepciones”.

“Desde luego el Reforma, Joaquín López-Dóriga, etc., etc., etc. No los voy a mencionar. Nada más aclarar eso. No tengo por qué ofrecer disculpas porque sencillamente fue un invento. Estamos atendiendo el tema lamentable del asesinato de estos jóvenes, pero vienen algunos aquí a buscar las podridas y cuando no las encuentran, las inventan. Afortunadamente la gente nos tiene confianza y sabe que nosotros no somos perversos. No somos como ellos. Por eso no pasarán. ‘Lo que diga mi dedito’. Pueden inventar lo que sea y no pasan porque tenemos un pueblo muy consciente”, señaló el Presidente.

Los perfiles difundidos hasta ahora hablan de jóvenes responsables que han sido, aparentemente, víctimas de la violencia descarnada que se vive en el país y en particular en esa región entre dos estados con terrible violencia: Guanajuato y Jalisco.