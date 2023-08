Gobierno de CdMx amplia fecha para recibir becas y uniformes; así puedes registrarte

El sistema para el registro de “Bienestar para niñas y niños, Mi Beca Para Empezar” se abrirá nuevamente del 28 de agosto al 30 de septiembre.

Ciudad de México, 17 de agosto (SinEmbargo).- El Gobierno de la Ciudad de México anunció una nueva fecha de registro para el programa “Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar” en beneficio de los estudiantes del nivel básico de educación que regresarán a clases el próximo lunes 28 de agosto.

Después de que el martes pasado se realizara el primer depósito del año, destinado para uniformes y útiles escolares, las autoridades capitalinas informaron que se ampliaría la convocatoria para quienes todavía se han dado de alta.

El sistema para ser beneficiaro abrirá por casi un mes, una vez que inicie el ciclo escolar 2023-2024, es decir, a partir del 28 de agosto y cerrará el 30 de septiembre.

‼️A T E N T O A V I S O‼️ Si no recibiste tu depósito de Uniformes y Útiles Escolares. ¡No te preocupes! 🤩 ✅ Realiza tu registro del 28 de Agosto al 30 de Septiembre para que puedas recibir tu apoyo anual en el mes de Octubre.

1/2@martibatres @GobCDMX pic.twitter.com/PkTm3UKTql — Fideicomiso Bienestar Educativo CDMX (Fibien) (@BienestarEdu) August 16, 2023

La nueva fecha servirá para quienes no se han podido registrar porque todavía no se han inscrito a una institución pública y para los que no hayan recibido el monto del deposito correspondiente a agosto.

Aquellos que se cumplan con los requisitos y se registre, estarán recibiendo en octubre el monto anual destinado para uniformes y útiles escolares, que va de los 970 pesos a los mil 180 pesos.

De acuerdo con el nivel escolar, los montos serán los siguientes:

Preescolar y Centro de Atención Múltiple (CAM) Preescolar: 970 pesos

Primaria y Centro de Atención Múltiple (CAM) Primaria: mil 100 pesos

Secundaria y Centro de Atención Múltiple (CAM) Secundaria: mil 180 pesos

Centro de Atención Múltiple (CAM) Laboral: mil 150 pesos

¿CÓMO REGISTRARSE?

El próximo lunes 28 de agosto, cuando comiencen las clases, dará inicio el período de registro para el programa “Mi Beca para Empezar”.

El responsable del menor tendrá que crear una cuenta Llave CdMx, misma que estará a nombre de su madre, padre o tutor, así como del futuro beneficiario.

Al obtener su clave, deberá ingresar a la página https://registro.mibecaparaempezar.cdmx.gob.mx/ para iniciar su registro, con su Llave CdMx, requisito indispensable para efectuar el trámite.