VIDEO: Guardias detienen a sujeto por intentar tocar el ataúd de la reina Isabel II

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS).- Las fuerzas de seguridad han detenido a un hombre que se saltó el perímetro de seguridad en torno al féretro de Isabel II y llegó a tocar el ataúd, que reposa desde el miércoles en el Palacio de Westminster para que todos los ciudadanos puedan dar su último adiós a la difunta reina.

La policía confirmó que el arresto tuvo lugar tras un “altercado” cerca de las 22:00 horas local del viernes, apenas unas horas después de que los hijos de Isabel II realizasen la llamada Vigilia de los Príncipes y se pusiesen en torno al féretro.

A man is arrested by officers from the Mets Parliamentary and Diplomatic Protection command after he approached Queen Elizabeth's coffin in Westminster Hall last night.pic.twitter.com/Yzhkyqbz0h

— The Met Skipper (@themetskipper) September 17, 2022