El futbolista David Beckham se forma 12 horas para despedir a la reina Isabel II

Por Israel García

Saltillo, 17 de septiembre (Vanguardia).– Sin importar el estatus o labor miles de personas dieron el último adiós a la reina Isabel en el Westminster Hall. Uno de ellos fue reconocido de inmediato que se unió a la fila para poder despedirse de la monarca: el futbolista David Beckham.

El exjugador del Manchester United y el Real Madrid declaró al canal Sky News que se había puesto a la cola para entrar a dar su despedida a la reina.

Y aunque trató pasar desapercibido fue inevitable y se unió al dolor de un pueblo o fanáticos que lloran la partida física de la monarca.

David Beckham says he queued for 12 hours to "celebrate the amazing life of our Queen"https://t.co/dS7cuiwQ3K pic.twitter.com/mv2YcuSIC5

