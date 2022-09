¿Quién es Jeffrey Dahmer? Netflix estrenará miniserie sobre el “Caníbal de Milwaukee”

Saltillo, 17 de septiembre (Vanguardia).–– La historia de Jeffrey Dahmer ha sido contada una decena de veces, sin embargo, ahora es turno de la colosal plataforma de streaming. Luego de varios meses anunciando esta producción, por fin llegará DAHMER – Monstruo: La Historia de Jeffrey Dahmer.

Pese a contar con dos historias muy bien exploradas sobre los asesinatos del conocido “Caníbal de Milwaukee”, en esta nueva entrega se ahondará la incompetencia de la policía para dar con el hombre que acabó con la vida de 17 jóvenes.

La película biográfica que catapultó a Jeremy Renner, Dahmer, así como la perturbadora historia en My Friend Dahmer, protagonizada por Ross Lynch, no fueron suficientes para los fanáticos del true crime, pues se espera que, bajo la dirección de Ryan Murphy (Glee, American Horror Story, Scream Queens, Hollywood), Evan Peters (American Horror Story, X-Men, Wandavision, Pose) logre capturar la monstruosa esencia de Dahmer.

Serán 10 episodios donde se observará cómo el asesino serial logró salirse con la suya, evadiendo a la policía de Milwaukee.

¿QUIÉN FUE JEFFREY DAHMER?

Nacido en Milwaukee, Wisconsin, Jeffrey Dahmer creció, a diferencia de otros asesinos seriales, en un hogar más ameno. Sin embargo, según diversas biografias, su padre Lionel Herbert Dahmer y su madre Joyce Anette Flint, solían tener discusiones tensas.

Empero, Jeff no sufrió de maltrato físico, psicológico o sexual; de hecho, su padre, quien era un químico, lo animba a realizar pequeños experimentos, los cuales culminaban en el joven matando, descuartizando o torturando animales.

Pese a que en su hogar nunca fue violentado, sí hubo ausencia de parte de sus padres, logrando que el joven Dahmer se volviera cada vez más retraído, tímido y callado; tenía muy pocos amigos.

Over the course of 10 powerful episodes, DAHMER shines a spotlight on the as-yet untold stories of Dahmer’s victims, the people who tried to stop him, and the systemic failures that enabled him to continue his murderous spree for over a decade. pic.twitter.com/wjUM5fF2FF

— Netflix (@netflix) September 16, 2022