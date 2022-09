“Mientras luchamos por calentarnos, pagamos su desfile”, dicen al rey Carlos (VIDEO)

Ciudad de México, 17 de septiembre (SinEmbargo).- Un hombre increpó al rey Carlos III durante su viaje a Cardiff, Gales, en su primera visita a dicho lugar desde su ascenso al trono.

Por un momento, el rey Carlos III presta atención a lo que dice pero después prefiere ignorarlo y seguir saludando a las demás personas que acudieron a verlo.

“El contribuyente paga 100 millones de libras por ustedes [la familia real], ¿y para qué?”, continúa el hombre, cuya cara ya no se puede ver debido a la presencia de un guardaespaldas del rey que prefiere taparlo.

A devastating beginning to King Charles reign of petty grievances & petulant outbursts. #NotMyKing #KingCharlesIII

"While we struggle to heat our homes, we have to pay for your parade…"

pic.twitter.com/PmRCC3OI1y

— Sarah  (@SarahData_) September 16, 2022