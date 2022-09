Edomex: Mujer es apuñalada en la calle por hombre en estado de ebriedad; lo detienen

Ciudad de México, 17 de septiembre (SinEmbargo).– Un hombre agredió con un arma punzocortante a una joven mujer en el municipio de Valle de Chalco, en el Estado de México.

Los hechos se dieron a conocer luego de que se difundiera el video en donde se muestra a la joven lesionada. En la misma difusión de las imágenes se aseguró que se trató de un asalto, sin embargo aún se desconoce el transfondo exacto sobre la agresión.

En el video, pese a que las imágenes se encuentran censuradas, se observa cómo la joven tiene todo el rostro enangrentado, mientras se tambalea al hablar con personas que la ayudaron mientras llegaban las autoridades correspondientes.

“Ya no aguanto, me voy a morir, me picó toda”, se escucha decir a la joven, mientras las personas a su alrededor le dicen que se siente y se tranquilice en lo que la ambulancia y la policía arriban al lugar.