Mario Delgado y Citlalli Hernández buscan ampliar su dirigencia en Morena hasta 2024

Simpatizantes de Morena en todo el país, arribaron a la Sala de Armas de la Ciudad Deportiva de la Ciudad de México, donde se llevarán a cabo los procesos de renovación del partido; también se elegirán a 300 consejeros a nivel nacional.

Saltillo, 17 de septiembre (Vanguardia/SinEmbargo).- Morena informó este sábado que durante este mes eligirán a su nuevo dirigente, sin embargo, Mario Delgado y Citlalli Hernández buscarán ampliar su liderazgo hasta después de las elecciones presidenciales, en 2024.

Dicha propuesta se llevará al pleno del Congreso Nacional, prorrogarando el mandado de ambos morenistas por un año más para conducir el comité ejecutivo, del que saldrá el proceso de 2024.

El dirigente Mario Delgado dijo que “no podíamos meter ese ruido de irnos a un proceso de elección de presidente del partido en medio del proceso de selección de candidato o candidata”, para el medio Milenio.

Iniciamos los trabajos del III Congreso Nacional de @PartidoMorenaMx. Esta reorganización interna va a incrementar todavía más nuestra capacidad de movilización, de apoyo a nuestros gobiernos y de fortalecimiento frente a las luchas electorales venideras. #UnidadyMovilización pic.twitter.com/HrP028zwAh — Mario Delgado (@mario_delgado) September 17, 2022

“Hasta después de la elección presidencial, nos va a tocar conducir todo el Comité Ejecutivo Nacional todo el proceso 2024”, reiteró. Asimismo, Delgado negó postularse para la jefatura del Gobierno de la Ciudad de México, pues su encargo va enfrente de la organización del partido.

Así, la votación se llevará a cabo este sábado en el III Congreso Nacional de Morena, donde decidirán si la dupla permanecerá al frente del partido.

Con ello, Delgado y Hernández tendrán la responsabilidad de elegir el método de selección para su próximo candidato de Morena a la Presidencia de la República, donde compiten la actual Jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, el Canciller Marcelo Ebrard y el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

Asimismo, en el Congreso también se propone que el actual Gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, sea propuesto como presidente del Consejo Nacional del partido, sustituyendo a Bertha Luján.

Los militantes de nuestro movimiento son los protagonistas de la transformación. Hoy en el III Congreso Nacional Ordinario de @PartidoMorenaMx coincidimos en que es necesaria la unidad y la movilización. pic.twitter.com/nKOuMKaRfK — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) September 17, 2022

Gobernadores, legisladores federales e integrantes del Gabinete federal se congregaron este sábado en el tercer Congreso Nacional de Morena para renovar sus órganos directivos, luego de siete años de no hacerlo y en medio del rechazo de militantes críticos del partido encabezados por John Ackerman.

Este sábado y el domingo se prevé renovar el Consejo Nacional que se integrará por 200 personas: 100 hombres y 100 mujeres; además del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), con excepción de la dirigencia nacional y la Secretaría general, que están a cargo de Mario Delgado Carrillo y Citlali Hernández, respectivamente.

Esta máxima instancia partidista está integrada por tres mil congresistas, quienes elegirán a su Consejo Nacional que tomará las decisiones relevantes rumbo al proceso electoral del 2024.

“Estamos en un momento refundacional de Morena y ganar el futuro en el 2024, pero no podemos confiarnos por que el desafío es muy grande, porque después de 2024 nuestro gran líder ya no estará en la Presidencia ni en nuestro movimiento, por lo tanto, la trascendencia de su gran obra dependerá de nosotros; de todas y todos quienes estamos aquí; de nuestra capacidad de construir un partido que siga siendo el instrumento de lucha, sin corrupción, ni clasismo, ni discriminación”, dijo el presidente nacional de Morena en su discurso dentro de la Sala de Armas del Autódromo Hermanos Rodríguez.

El líder de Morena también pidió unidad y dejar atrás los egos: “Que asumamos con claridad que lo único que importa es seguir haciendo historia nacional, no escribir una historia personal; que renunciemos a la dictadura del ego; que en nuestro corazones habite el amor y no el odio; que no dejemos nunca dejar de lucha unidos”.