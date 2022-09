Policía de Irán dispersa protesta por muerte de joven detenida por usar mal el hiyab

Cientos de mujeres de Irán salieron a las calles para protestar por la muerte de la joven Mahsa Amini, quien fue golpeada por la policía iraní al ser detenida por no llevar el velo.

Teherán, Irán, 17 de septiembre (AP).- La policía iraní dispersó el sábado con gas lacrimógeno una manifestación en el oeste del país tras el funeral de una joven que murió esta semana en custodia de la policía en Teherán, informó la agencia noticiosa semioficial Fars.

La policía indicó que Mahsa Amini, de 22 años —detenida el martes después que la llamada “policía moral” de Irán consideró que había cometido una falta con su velo, o hiyab—había muerto de un ataque al corazón.

La policía también difundió imágenes de las cámaras de seguridad de la comisaría que muestran, afirmó, el momento en que Amini se desvanece. Un pariente dijo que la joven no tenía historial alguno de enfermedades cardiacas.

Según el despacho de Fars, tras el funeral de Amini en la ciudad de Saquez, a unos 460 kilómetros (280 millas) al oeste de la capital, Teherán, algunos manifestantes se congregaron y lanzaron consignas frente al edificio del Gobernador. El despacho no abundó en detalles.

La revolución de las mujeres en Irán. Miles se quitan el hijab obligatorio, tras la muerte de Mahsa Amini, de tan solo 22 años, que fue asesinada por la policía de la moral iraní por llevarlo mal puesto. Hay protestas en varias partes del país. Histórico. pic.twitter.com/NqI397nUHj — Agustín Antonetti (@agusantonetti) September 17, 2022

Después que la policía se presentara y lanzara el gas lacrimógeno, los manifestantes se dispersaron. De momento no hay información sobre lesionados.

Videos difundidos en las redes sociales mostraban a los manifestantes en Saqez lanzado consignas antigubernamentales, pero The Associated Press no pudo verificar su autenticidad ni confirmar el lugar donde se tomaron las imágenes.

La muerte de Amini causó indignación contra la policía moral por parte de celebridades y figuras prominentes en las redes sociales. El sistema judicial de Irán ha emprendido una investigación sobre la muerte de la mujer.

Usar velo es obligatorio para las mujeres en Irán desde la Revolución Islámica de 1979 en tanto que los miembros de la policía moral vigilan el cumplimiento del estricto código de vestimenta.

Así despidieron las enfermaras a la joven iraní Mahsa Amín asesinada a golpes por la “policía de moralidad” del régimen de los Ayatolas por no tener bien puesto el hijab -vélo- Salvajismo de Estado. pic.twitter.com/YqGx2pEbaN — Marcos Peckel (@marcospeckel) September 17, 2022