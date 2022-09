América vence 2-1 a Chivas en el Clásico Nacional de la Jornada 15 del Apertura 2022

AS MÉXICO

Las Águilas salieron adelante en la cancha del Estadio Azteca al llevarse el duelo por el honor 2-1 en contra del acérrimo rival.

Por César Huerta

Ciudad de México, 17 de agosto (AsMéxico).- América ha sabido golpear en momentos de oportunidad. Un gol al arranque del partido. Otro, al inicio del segundo tiempo. Contundente y eficaz. El cuadro de Coapa se queda con el honor y con los tres puntos. El Clásico Nacional es de las Águilas, tras superar por 2-1 a Chivas, en la cancha del Estadio Azteca. Duelo lleno de emociones y polémica.

Trepidante inicio del duelo entre los dos más grandes del país. Apenas se juegan los primeros instantes cuando Henry Martín entra al área por derecha, muy cerca de la línea de fondo. Luis Olivas se barre. Con la pierna izquierda derriba al delantero americanista. Sale a relucir la inexperiencia del joven rojiblanco. Adonai Escobedo no duda: pita penal.

Al minuto 3, Henry Martín se para frente al manchón. Cobra de pierna derecha, potente, a media altura y casi al centro. Miguel Jiménez se tiende, pero no logra evitar que la pelota termine en las redes. Décimo gol del torneo para el atacante. Festeja con los botines en la mano y haciendo la señal que Cuauhtémoc Blanco hiciera famosa. Empieza la fiesta amarilla.

Las Águilas quieren más. Al ‘9, Diego Valdés prueba de fuera del área. Zapatazo potente que obliga al vuelo de Miguel Jiménez para desviar. Se salva Chivas del segundo. Un minuto más tarde, responde el Guadalajara: Alexis Vega patea un tiro libre lejano, lo hace directo, la bola toma efecto. Ochoa se lanza y no llega. La pelota pasa a centímetros del poste.

Al ‘35, tras robar el balón a Fernando Beltrán en medio campo, América toma mal colocado al Guadalajara. El esférico termina en pies de Diego Valdés. Por el centro y desde fuera del área, decide rápido. Zapatazo potente, que amenaza con convertirse en golazo. Miguel Jiménez vuela y desvía a dos manos. De nuevo se salva el Rebaño Sagrado.

Dos minutos más tarde, Alexis Vega alcanza un pase profundo por la izquierda. Mete el acelerador para superar a Néstor Araujo. Dentro del área recorta hacia el centro para intentar quitarse de encima al último americanista, Sebastián Cáceres, quien estira la zurda y con la punta del zapato le quita el balón, para arrebatarle la oportunidad de gol.

El Clásico ofrece emociones contantes. Roberto Alvarado entra al área, cargado a la izquierda. Lleva opciones por el centro, pero decide soltar un zurdazo demasiado cruzado, que se va, por un lado, al ‘40. América responde un par de minutos después: Diego Valdés saca un tremendo pase filtrado para Alejandro Zendejas, que dentro del área define de primera con un zurdazo que tapa Miguel Jiménez.

En el arranque de la segunda parte, las Águilas pegan de nuevo. Por derecha, Emilio Lara lanza de primera un gran centro. Henry Martín gana por arriba y de cabeza la pone hacia Alejandro Zendejas. El ex rojiblanco controla el esférico y no le queda a su mejor pierna, pero suelta el derechazo raso. La redonda pasa entre las piernas de Luis Olivas. El portero Miguel Jiménez se tiende y alcanza a tocar, pero no evita que termine en el fondo. Es el 2-0 local.

Chivas responde con un tiro de esquina desde la izquierda. A primer poste se adelanta Sergio Flores y peina la redonda. Sobre la línea de gol, Guillermo Ochoa se tiende para hacer una extraordinaria atajada. El VAR pide detener el encuentro para revisar si el esférico cruzó o no, pues la intervención del guardameta es al límite. Finalmente, no se da la anotación y se mantiene el 2-0, al ‘54.

Más tarde, Alexis Vega patea un tiro libre, lejos del arco y cerca de la banca derecha. El centro es elevado y el que gana por arriba es Jonathan Rodríguez. El americanista peina. A segundo poste aparece el recién ingresado Cristian Calderón. El toque del futbolista local anula el fuera de lugar. El “Chicote” simplemente empuja al fondo el gol que da vida al Guadalajara. Al ‘61, se acerca 2-1 en la cancha del Estadio Azteca.

En los minutos finales, el Rebaño Sagrado se va con todo al frente. Deja espacios, pero es el riesgo que está obligado a correr, si desea rescatar algo del Clásico Nacional. Las Águilas perdonan el tercer al minuto 82, cuando Federico Viñas conecta un cabezazo a muy poco del arco, que pega en el travesaño. Se escapa la oportunidad de sentencia.

El tiempo transcurre. Se añaden siete minutos, pero América logra controlar el ímpetu rojiblanco para llevarse la victoria. Las Águilas siguen en lo más alto de la clasificación, ahora con 35 puntos, uno más que el Monterrey, cuando resta sólo un partido por disputar. Para Chivas, es el segundo descalabro consecutivo y se mantiene en el séptimo lugar con 22 unidades… pero regresa con el honor resquebrajado tras perder ante el acérrimo rival.

Gol 10 de Henry Martín con el festejo del 10 eterno 🦅 @HenryMartinM #SomosAmérica ⚽️ pic.twitter.com/R2vOUXCwQW — Club América (@ClubAmerica) September 18, 2022

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AS MÉXICO. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.