¿Qué bandas se presentarán en el Hell And Heaven 2023? Cartel por día y precios

Los boletos por día ya se encuentran a la vente y aquí compartimos detalles acerca del precio y las bandas que estarán en cada escenario.

Ciudad de México, 17 de septiembre (SinEmbargo).- Hace unas semanas el Hell And Heaven reveló el cartel completo de este año y sorprendió con las bandas encargadas de los actos principales: Slipknot, Guns N’ Roses y Muse. Tras la venta de los boletos en abono de 3 días, llegó el cartel por día y la venta de boletos para quienes quieren ir un sólo día o bien, para quienes quieren ir 2, por ejemplo: viernes y sábado, sin duda una gran opción y aquí te compartimos detalles.

¿QUIÉNES ESTARÁN CADA DÍA?

El Hell And Heaven 2023 se realizará los días 3, 4 y 5 de noviembre en el Foro Pegaso, entre las bandas que se presentarán, además de los headliners, están Helloween, Bad Omens, Billy Idol, Amon Amarth, A Day to Remember, Asking Alexandria, Lacrimosa, Rata Blanca, Here Comes The Kraken, Månegarm, Code Orange, entre muchas otras.

¿Cómo saber qué día ir para ver a la banda favorita? Parece ser que Guns N’ Roses se adelantó y ya reveló las bandas que estarán cada día:

El viernes 3 de noviembre Slipknot, Coal Chamber, In Flames y Code orange se presentarán en el Hell Stage; el Heaven Stage recibirá a Helloween, Amon Amarth, Ill Niño y Metal Church; en el Trve Stage estarán Havok, Fleshgod Apocalypse, Candlemass, Incantation, Asphyx, Transmetal, Strike Master y Noghtbreed. El New Blood Stage vibrará con Here Comes the Kraken, Sarcoma, Icarus, Arsenic Addiction y Rail Rod. En el Alternative Stage estarán Suicidal Tendencies, The Casualties, Sick of it All, Masacre 68, Especimen y Biohazar.

El sábado 4 de noviembre Muse se apoderará del Hell Stage como acto principal, además de Bad Omens, Poppy y The Aquadolls. En el Heaven Stage estarán A Day To Rememeber, Asking Alexandria, Centuria y Amigo the Devil. El Trve Stage contará con Ministry, Exodus, Sodom, Vreid, Cemican, front line assembly, batushka, Belphegor, Flesh Hoarder y Surgery; mientras que en el Alternative Stage se presentará Ville Valo, Lacrimosa, The 69 eyes, My dying bride, London after Midnight, Prismatic shapes; en el escenario New Blood tocará Hocico, Covenant, Anima Tempo, Front Line Assembly, Reminiscence, Anima Inside, Awake for Days y Deathmask.

El último día, domingo 5 de noviembre, el Hell Stage tendrá a Guns N’ Roses, Hamlet, Gwar, Semper Acerbus y Mudvayne; el Heaven Stage recibirá a Billy Idol, Rata Blanca, Hanabie, Rise of the Northstar y Todos los muertos; en el Alternative Stage tocarán Flogging Molly, Tiger Army, Talco, Royal Club y Natty kongo Crew. El Trve Stage contará con Non servium, Carcass, Manegram, 1914, Leprosy, Pressive, Voltax, Element Eigthy; en el New Blood Stage estarán Tulkas, Anna Fiori, Opressive y Black oil.

BOLETOS POR DÍA

Los boletos por día ya están a la venta, están en Fase 1 y tienen un costo por boleto de 1 mil 590 el general, 2 mil 800 el preferente y 4 mil 520 el VIP. La segunda fase tendrá un costo de 1 mil 880 en general, 3 mil 120 el preferente y 450 el VIP, ese no cambia de costo. Es importante señalar que a estos precios hay que agregarles los cargos por servicio.

Un aspecto muy útil es que también se puede adquirir una especie de abono pero para dos días, por ejemplo: el acceso del viernes y el sábado tiene un costo de 2 mil 600 en fase 1 sección general, 4 mil 660 en preferente y 7 mil 500 el VIP. En fase 2 tendrán un costo de 3 mil 130 para general y de 5 mil 200 para preferente, el VIP se mantiene en 7 mil 500 (más cargos por servicio). Se puede adquirir viernes-sábado, otra opción es sábado-domingo p la última viernes-domingo.

