Tres mitos que aún prevalecen en torno al uso del preservativo

Uno de los mitos más extendidos es el de amarrar el preservativo después de usarlo, esto no es lo correcto, aquí te compartimos la manera correcta de desecharlo.

Ciudad de México, 17 de septiembre (SinEmbargo).- El 4 de septiembre es el Día Mundial de la Salud Sexual, una fecha que se declaró en el 2010 para reconocer la educación sexual y reproductiva entre los derechos fundamentales de toda persona y aunque poco a poco las puertas para hablar de sexualidad se abren cada vez más, aún existen mitos, estigmas y tabúes de los que es importante hablar.

Un dato que llama mucho la atención es que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018, sólo el 35 por ciento de la población sexualmente activa se ha realizado una prueba de VIH, prueba de suma importancia para quienes mantienen una vida sexual activa. En este aspecto el uso de un método anticonceptivo como el condón previene las enfermedades de transmisión sexual, sin embargo, todavía hay algunos mitos que pueden interferir para que una persona decida usar preservativo.

Rodolfo Rodríguez, Sexual Health Manager de Trojan, la marca de condones triplemente testeados, platicó con Magazine durante la instalación “Eros Spa” -concebida por Trojan e Inspira Cambio AC, para hablar de la importancia de realizarse pruebas de VIH una vez iniciada la vida sexual- respecto a los tres mitos más comunes y que han llamado su atención.

–Desechar el condón: Este es uno de los temas que más dudas genera y en el que hay uno mito, ya que muchas personas lo amarran antes de tirarlo porque así aprendieron a hacerlo o alguien les dijo que así se hacía. Rodolfo explicó que tiene la idea equivocada de que debe amarrarse para que no se salga el semen, no obstante esto hace que el semen se conserve más tiempo y no se seque, lo que puede provocar alguna infección en las personas de los servicios sanitarios. Lo mejor es sin amarrarlo, envolver el condón en un papel y tirarlo, esto hará que se seque y no genere un foco de infección.

–Llevar el condón en la cartera: “No tenemos esa cultura de cómo cuidar los condones […], lo principal es no sacarlo de la caja hasta que lo vayas a usar, lo puedes traer en la bolsa o en la mochila”, compartió Rodríguez. Un dato es no dejar el paquete de condones en el carro porque con el calor se seca el lubricante y que se rompa.

–No se usa doble condón: “No te vas a proteger más si usas doble condón”, señaló Rodolfo; esto se debe a que la fricción entre los dos preservativos de látex puede provocar que se rompa y pierda su efectividad. Se debe usar el condón de manera adecuada, es decir, sólo uno y colocándolo bien.