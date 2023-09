Carlos Sainz gana el GP de Singapur; Max Verstappen y “Checo” Pérez, fuera del podio

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS).- El piloto español Carlos Sainz (Ferrari) ha conquistado este domingo la victoria en la carrera del Gran Premio de Singapur, decimosexta prueba del Mundial de Fórmula 1, después de dominar de principio a fin la cita y aguantar la presión los Mercedes, mientras que Fernando Alonso (Aston Martin) ha terminado decimoquinto tras un error en una de sus paradas.

El madrileño, que estrenó su casillero de triunfos en el “Gran Circo” en Silverstone en 2022, firmó en el circuito urbano de Marina Bay su segundo triunfo en la F1 después de aguantar la presión del británico Lando Norris (McLaren) y de los dos Mercedes, con Lewis Hamilton subiéndose al podio después de que George Russell se fuese contra el muro en la vuelta final.

Por su parte, Alonso, que este domingo se convirtió en el primer piloto en la historia de la Fórmula 1 en completar 100 mil kilómetros en condiciones de carrera, vio arruinada su actuación por una horrible parada de 25.8 segundos que le lastró hasta el decimoquinto lugar final.

Una vez apagados los semáforos, Sainz, poleman del sábado, defendió su posición de privilegio mientras Leclerc se ponía a su rueda tras adelantar al británico George Russell (Mercedes), que caía varias posiciones y se veía también superado por su compañero Lewis Hamilton (Mercedes), que le pasó tras saltarse la curva 1.

Who else could it be?

Stunning drive from @Carlossainz55 – your #F1DriverOfTheDay #SingaporeGP @salesforce pic.twitter.com/hkylWa47Ai

— Formula 1 (@F1) September 17, 2023