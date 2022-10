SLP: Tres médicos implicados en la muerte de niña Camila son vinculados a proceso

Por Ruth Salazar

San Luis Potosí, 17 de octubre (Pulso).– Los tres médicos detenidos por el presunto delito de homicidio por comisión de omisión en contra de Camila Roxana, la menor originaria de Villa de Ramos que fue diagnosticada dos veces muerta, fueron vinculados a proceso con el retiro de la medida cautelar de prisión preventiva, lo cual fue solicitado por la defensa de los imputados, informó el Fiscal General del Estado (FGE), José Luis Ruiz Contreras.

Aseguró que el llamado de diversos colegios o agrupaciones de médicos en San Luis Potosí no influyó en que se les retirara la medida de prisión preventiva, pues esta fue una decisión que tomó el Juez de control a solicitud de la defensa.

“Muy respetables las expresiones de apoyo hacia sus compañeros médicos, sin embargo, la Fiscalía hace su trabajo en el sentido de poder generar acciones de justicia para el caso de Camila, como también lo exigía la sociedad, no solamente por esta exigencia, también porque es una obligación actuar, no hay sesgo alguno para el sector médico, empresarial… no, actuamos de manera pareja, equitativa”, argumentó.