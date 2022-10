“No voy a alcanzar a reparar todo el daño que ocasionó el neoliberalismo”, dice AMLO

Ciudad de México, 17 de octubre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció la mañana de este lunes que aunque le queda algún tiempo para concluir su sexenio, no va a alcanzar a reparar todo el daño que provocó el neoliberalismo en México.

“Salió el tema de afectaciones de hace mucho tiempo, todo esto lo tenemos que ir enfrentando y también decir que a mí me va a tocar resolver bastante, pero no voy a alcanzar a reparar todo el daño que ocasionó el neoliberalismo o neoporfirismo, porque fue peor que una pandemia, que una peste, fue totalmente decadente para el país. Entonces ya empezamos. Si no nos toca a nosotros terminar, los que vengan estoy seguro de que van a continuar con la misma política”, dijo.