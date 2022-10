Adán Augusto pide a Congreso de CdMx aprobar reforma militar; será un ejemplo, afirma

El Secretario de Gobernación aseguró que la capital mexicana será “un referente y ejemplo” para todo el país al momento de votar la reforma al Artículo Quinto Transitorio del dictamen en materia de Guardia Nacional.

Ciudad de México, 17 de octubre (SinEmbargo).- El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández, solicitó este lunes el apoyo de los integrantes del Congreso de la Ciudad de México (CdMx) para la aprobación de la reforma que amplía la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles hasta 2028.

Durante una reunión con las y los diputados capitalinos, en compañía de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, y Sergio Carlos Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, Adán Augusto destacó su participación para legislar con esta iniciativa.

“Sé que ustedes van a seguir siendo un referente y un ejemplo para todos los habitantes del resto del país”, dijo en el encuentro.

También felicitó a la Jefa de Gobierno por “su posición firme, decidida y comprometida […] pues si lo que uno trata es de que cada día le demos mayor seguridad a los ciudadanos. Aquí se ha invertido no nada más en la capacitación de los cuerpos policiacos, ya vi el otro día unos andadores muy bonitos que están iluminados, los senderos seguros, pues todo eso es parte de las tareas de la prevención del delito”.

Sin embargo, también resaltó la supuesta hipocresía de aquellas personas de la escena política que no dan el visto bueno a la reforma que permite la presencia del Ejército y la Marina en labores de seguridad pública. Como ejemplo puso el caso del Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien presuntamente al inicio reconoció la efectividad de la medida puesto que, sin la intervención de los militares, Zapopan hubiera “acabado en una masacre”.

Pero después, cuando López Hernández le marcó para que apoyara la iniciativa, aseguró que el Gobernador no estaba en el país y le dijo que no podía “porque mi jefe político me dice que no”.

“Seguía en la línea de sus dirigentes nacionales, en lugar de apoyar ellos y sus legisladores, los legisladores de sus estados, sin ninguna condicionante. Eso sí, a la hora que sucede algún evento son los primeros en pedir que haya más Guardia Nacional, que haya mayor presencia del Ejército, pero ellos no hacen nada para que desde el estado se pueda prestar un efectivo servicio de seguridad pública”, agregó.

En tanto, Sergio Gutiérrez Luna señaló que lo importante es tener la apertura a escuchar las distintas posturas dentro del Congreso capitalino “para ser juiciosos, propositivos y que tengamos un Estado nacional mejor, más preparado y listo para enfrentar necesidades”.

Por su parte, Claudia Sheinbaum Pardo felicitó al Secretario por comenzar a visitar los distintos estados de la República para hablar sobre la reforma que será presentada en todos los congresos locales para llevar a cabo un ejercicio de diálogo y de debate de ideas.

“Yo quisiera decir en primer lugar que estamos de acuerdo con esta iniciativa, explicarle a la ciudadanía, a los habitantes de la ciudad en qué nos ayudan las Fuerzas Armadas en la Ciudad de México. Las Fuerzas Armadas, la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Marina, la Guardia Nacional están presentes todos los días en el Gabinete de Seguridad y de Justicia de la Ciudad de México. [Además], las Fuerzas Armadas tienen un apoyo fundamental en las tareas de inteligencia e investigación en nuestra ciudad, en coordinación por su puesto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y con la Fiscalía General de Justicia”, resaltó la mandataria capitalina.

La Jefa de Gobierno igualmente advirtió que si las Fuerzas Armadas fueran retiradas de los distintos lugares del país, habría desamparo en muchas poblaciones, por lo que descartó la importancia de decirle a los ciudadanos y diputados de la CdMx que la importancia de la aprobación de la iniciativa no únicamente radica en la coordinación existente en la capital, sino que también es una forma de apoyo que siempre la CdMx ha tenido con el resto de las entidades de la República que requieren en estos momentos de la presencia de las Fuerzas Armadas.

En reunión con el secretario @adan_augusto y con [email protected] de todas las fuerzas políticas de la Ciudad de México dialogamos sobre la iniciativa relacionada con el apoyo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad hasta 2028 Lo que hoy se busca es la construcción de la Paz. pic.twitter.com/kZbKpkqXcv — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) October 17, 2022

OAXACA DICE QUE SÍ

El pasado jueves 13 de octubre, el Congreso de Oaxaca avaló la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que dejará a la Guardia Nacional bajo el control de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Una vez aprobada en el Congreso de la Unión y en el Senado de la República, la reforma constitucional deberá ser avalada por la mayoría de los 32 congresos locales, y hoy avanza desde Oaxaca.

Con una mayoría de 33 votos a favor de 42 legisladores, la reforma fue avalada en el pleno con la finalidad de “lograr la pacificación de la República Mexicana”.

🙋🏻‍♂️🙋🏻‍♀️ #Oaxaca se convirtió en el primer estado del país en avalar la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de #GuardiaNacional con el fin de lograr la pacificación de la República Mexicana. pic.twitter.com/xM1iWv6iqr — Poder Legislativo Oaxaca (@CongresoOaxaca_) October 13, 2022

“Con ello se avala la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de Seguridad Pública hasta 2028 en el país para garantizar la pacificación de la República Mexicana”, declaró el Congreso.

Los legisladores oaxaqueños compartieron que este cambio en la Ley también establece que las Fuerzas Armadas realizarán labores de seguridad con sus propios medios, y además deberán capacitarse en “doctrina policial civil”, la cual está establecida en el Artículo 21 constitucional.