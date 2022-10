Un Juez federal concede 2 amparos al exgobernador de NL Jaime Rodríguez, “El Bronco”

De acuerdo con el abogado del exmandatario, no es posible adelantar el beneficio o no de los mismos mientras no se tengan claros los efectos de estos recursos.

Ciudad de México, 17 de octubre (SinEmbargo).- Un Juez de la Ciudad de México otorgó dos amparos a Jaime Rodríguez Calderón, exgobernador de Nuevo León, también conocido como “El Bronco”. Dichos recursos se presentan frente a los juicios por presuntos delitos electorales y abuso de autoridad por parte del político.

Víctor Olea Peláez, abogado de “El Bronco”, expuso que, hasta ahora, se desconocen los alcances de los dos amparos concedidos por el Juez Décimo Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal, Erick Zabalgoitia Novales.

“Esos amparos por diversas circunstancias vinieron a dar a la Ciudad de México ante un juzgado de amparo de aquí, mismo que el día de hoy emitió dos resoluciones concediendo el amparo para efectos. El tema es que no tenemos para qué son esos efectos”, indicó.

El abogado expuso que “un amparo para efectos es una resolución por medio de la cual el Juez federal considera que las resoluciones fueron indebidas y ordena recomponer o corregir el proceso. Esto es algo positivo, pero aún no se sabe el alcance de la resolución”.

De acuerdo con el defensor, mientras no se tengan claros los efectos, no es posible adelantar el beneficio o no de los mismos.

El pasado mes de junio, un Juez modificó la medida de prisión preventiva contra el político y, debido a sus problemas de salud, enfrentará las acusaciones en “resguardo domiciliario”.

Desde su detención a mediados de marzo, y su estancia en el Penal de Apodaca, el excandidato presidencial en 2018 ha presentado dificultades en su salud, siendo necesario su traslado a hospitales para recibir valoraciones médicas y estudios para determinar su estado clínico.

El exgobernador lleva un proceso judicial por ser presuntamente responsable del uso indebido de recursos públicos para conseguir las firmas requeridas para su candidatura independiente a la Presidencia en las elecciones de 2018.

Además, fue vinculado a proceso por el delito de abuso de autoridad en la requisa del sistema de transporte Ecovía que pertenecía al empresario Abelardo Martínez, de Transporte Tecno Ecológico, por haber confiscado bienes de un particular sin indemnización.