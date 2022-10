“Panistas no aceptaremos reforma que quite autonomía al INE”, adelanta Jorge Romero

El líder parlamentario del PAN reafirmó la posición de su partido en torno a la Reforma Electoral.

Ciudad de México, 17 de octubre (SinEmbargo).- Jorge Romero Herrera, Coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, lanzó un mensaje indicando que esta semana se comenzará a discutir la Reforma Electoral, pero que la bancada panista no aceptará una reforma que le quite autonomía e imparcialidad al Instituto Nacional Electoral (INE).

“Esta semana daremos inicio al debate formal de la reforma electoral. Escucharemos los puntos de vista de todos los grupos parlamentarios, pero las y los panistas tenemos claro que no vamos a aceptar una reforma que le quite la autonomía e imparcialidad al INE”, compartió el político a través de sus redes sociales.

Apenas el pasado 11 de octubre, Marko Cortés Mendoza, dirigente nacional del PAN, señaló que su partido trabajará por defender al INE para que siga siendo “garante de procesos electorales democráticos, equitativos e imparciales”.

“No hay duda, defenderemos al organismo electoral para que siga siendo ciudadano y garante de procesos electorales democráticos, equitativos e imparciales en nuestro país”, compartió el presidente del PAN en Twitter junto a un comunicado donde expuso que “ante las amenazas del régimen morenista” están “listos para dar la próxima batalla”.

El partido se anunció en defensa del INE, los tribunales electorales y la democracia: “Seremos garantes de las leyes y protegeremos la democracia en México de las tentaciones y tentáculos del poder. Hacemos un llamado a la sociedad, a los legisladores y partidos políticos verdaderamente opositores para juntos cuidar a México y evitar cualquier regresión en materia democrática, como lo propone e impulsa el Gobierno”.

“Ante la amenaza de Morena por acotar funciones al Poder Judicial, la presidencia de la Cámara de Diputados y a órganos autónomos como el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial, el presidente nacional garantizó que el PAN defenderá el equilibrio de poderes y a las instituciones de los intentos del Gobierno por cercarlos y arrinconarlos”, manifiesta el comunicado, “porque el Gobierno quiere debilitar todos los contrapesos y dar más poder a un solo hombre que ha demostrado que no le importa pisotear la Constitución”.

Por su parte, el día de ayer Ignacio Mier Velazco, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, anunció que esta semana iniciará la discusión de la Reforma Electoral que envió el Presidente Andrés Manuel López Obrador desde el pasado 28 de abril con la finalidad de garantizar “elecciones limpias y libres”, de dejar “atrás de una vez y para siempre la historia de fraudes electorales en el país”, así como de ahorrar 24 mil millones de pesos.

En un comunicado, consideró que la reforma político-electoral en cuestión es fundamental para dar continuidad al proceso de transformación, ya que “se trata de un momento trascendental para que México consagre y viva realmente como un país democrático”. Por ello, destacó que “la única vía para lograrlo es que las autoridades electorales sean verdaderas garantes de un sistema político, en el que el pueblo elige”.

El también coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara Baja advirtió que la propuesta de reforma político-electoral, la cual se espera que sea discutida en las Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Reforma Político Electoral, será mixta, es decir, con leyes secundarias y reforma constitucional.

“Hemos propuesto a los integrantes de la coalición Juntos Hacemos Historia y a los otros partidos políticos que lo podamos hacer en un esquema mixto”, detalló.

Además, el legislador subrayó que lo que se pondrá en el texto de la Constitución son tres conceptos irreductibles: tener un Instituto Nacional Electoral (INE) que no sea costoso, que sus integrantes sean electos democráticamente, y que se profundice realmente en la ciudadanización de los que integrarán el Consejo General de este órgano electoral.

Por otra parte, señaló que que otro propósito que se cuidará especialmente en esta reforma es la certeza de las acciones afirmativas, “que tanto los indígenas, como los afromexicanos, así como la comunidad LGBTTTIQ+ y las mujeres, se les garantice su participación de manera clara y expresa en la Constitución”.

Mier Velazco también aseguró que el financiamiento a los partidos políticos debe hacerse con transparencia “para acabar con cualquier oportunidad de lucrar con la pobreza o cometer fraudes”.

Ante dicha situación, explicó que serán jornadas intensas que van a requerir de consensos y acuerdos, “sin que ello signifique renunciar a los valores, la dignidad y los principios de emanan del Movimiento de Regeneración Nacional”.

CONTROVERSIA EN TORNO A LA REFORMA ELECTORAL

La Reforma Electoral es el pendiente más complicado para Morena, porque se trata de cambios a la Constitución y para tal efecto se requieren de las dos terceras partes de votos, los cuales, Morena con todo y sus aliados, no tiene. La situación la conoce el Presidente, quien ha señalado que él cumplirá con presentar estos cambios a la Constitución.

La propuesta del Ejecutivo Federal es reformular y replantear por completo la estructura institucional de la autoridad electoral y una modificación muy profunda al sistema electoral, que propone pasar de un sistema electoral mixto a un sistema electoral de representación proporcional.

El pasado 20 de septiembre, el Presidente dijo en conferencia de prensa que “al INE no hay que desaparecerlo, simplemente hay que buscar que se dediquen a cumplir con su función, que no estén al servicio de un grupo, de una minoría y que no se conviertan en órganos de represión a ciudadanos”.

López Obrador aseguró que el país “está padeciendo todavía” de estos órganos autónomos, los cuales, dijo, se crearon en el periodo neoliberal “para justificar el robo y el saqueo de bienes nacionales durante mucho tiempo”.

-Con información de Sugeyry Romina Gándara