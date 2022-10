VIDEOS: Salinas Pliego celebra su cumpleaños 67 con cena y acompañado de la farándula

Ciudad de México, 17 de octubre (SinEmbargo).- Ricardo Salinas Pliego, empresario y dueño de Grupo Salinas, celebró su cumpleaños 67 acompañado de estrellas de la televisión y del mundo del espectáculo, en el hubo una gran cena y donde lo recibieron con varios regalos.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el empresario difundió varios videos e imágenes con sus invitados entre los que se encuentran los comentaristas de futbol Luis Garcia, Christian Martinoli y Luis Roberto Alves “Zague”, así como personalidades de la televisión como Tabita Jalil, Patricio Borghetti, Kristal Silvia y el “Capi” Pérez.

Además estuvieron comediantes de Youtube como Chumel Torres y Alex Montiel, personificado como Escorpión Dorado, u otras personalidades de la farándula como Poncho de Nigris, la conductora Laura G, Gerardo Vera, entre otros.

La celebración se llevó a cabo en las instalaciones de la televisora TV Azteca. El cumpleaños de Salinas Pliego es el próximo miércoles 19 de octubre, sin embargo, decidió celebrarlo este lunes.

Mi show favorito del mundo sin duda alguna es @MY_Sound_Track así que me traje una pequeña parte del elenco a festejar con nosotros

El primer show "Touching me touching you", estuvo producido por mi esposa @MLMSalinas para mí cumple 60. A ver qué sorpresa me tiene para los 70 😜 pic.twitter.com/kxK4cwqF5y

— Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) October 18, 2022