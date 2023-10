Director de Music Bank promete un espectáculo de primera para la Ciudad de México

Para esta gira de conciertos Music Bank ha tirado la casa por la ventana pues dentro de la planeación se contempló un escenario pensado para que todos los asistentes puedan disfrutar de la experiencia desde cualquier ángulo del recinto.

Ciudad de México, 17 de octubre (SinEmbargo).- Tuvieron que pasar nueve años de la realización de su primera edición para que Music Bank, una de las principales y más antiguas plataformas de K-Pop, tomara la decisión de regresar a México.

Fue en 2014 cuando la gira de conciertos arribó a la Arena Ciudad de México con un lineup en el que se contemplaron proyectos de la talla de Infinite, B.A.P, Beast, EXO-K, Girl’s Day, entre otros.

A nueve años de aquella edición, llegarán el próximo 22 de octubre al Palacio de los Deportes, recinto ubicado en la alcaldía Iztacalco de la Ciudad de México, NewJeans, (G)I-DLE, Itzy, Stayc, AB6IX y The New Six para amenizar una noche dedicada a los fans de hueso colorado.

En una entrevista escrita cedida a SinEmbargo, Hwang Minkyu, director de Music Bank, compartió que el público mexicano es muy similar al coreano debido a que saben disfrutar del K-Pop.

“México es uno de los países más apasionados, un país que ama el arte. México tiene la audiencia que sabe disfrutar del K-Pop. En el pasado 2014, cuando se hizo el Music Bank World Tour en México, la audiencia reaccionó de una manera muy cálida y entusiasta. Es imposible olvidar ese momento. Esperamos que los fans nos reciban de la misma manera”.

Para esta gira de conciertos Music Bank ha tirado la casa por la ventana pues dentro de la planeación se contempló un escenario pensado para que todos los asistentes puedan disfrutar de la experiencia desde cualquier ángulo del recinto.

“Podrán encontrarse con las canciones más conocidas y reconocidas por los fans, también podrán descubrir nuevas presentaciones por medio de escenarios especiales. Habrán escenarios de colaboraciones con miembros de otros grupos. Además, habrán eventos especiales que artistas y fans podrán disfrutar juntos, ¡espérenlo con ganas! Ya no les puedo contar más porque les arruinaría las sorpresas. Espero que lo comprueben en persona, definitivamente superará las expectativas”.

Además, la página de Ocesa K-Pop dio a conocer que para comodidad de los asistentes, las secciones General A y B contarán con asientos debido a que gran parte de los asistentes de este evento son menores de edad.

Al respecto, Hwang Minkyu apuntó que al ser un evento en el que la mayoría de las canciones hablan de placeres de la vida, amor, emociones y sentimientos personales, está seguro de que, sin importar el tipo de público que asista, cualquiera podrá disfrutar, empatizar y llevarse energía positiva.

Y abundó que la audiencia mexicana sentirá el encanto de los artistas de K-Pop puesto que “las presentaciones del K-Pop brindan una variedad de placeres, no solo se transmiten por el oído. Los vestuarios sofisticados, las actuaciones acrobáticas y sorprendentes, las expresiones y gestos de los artistas intentando conectarse con su público”.

Music Bank World Tour, la gira de conciertos más importante del K-Pop, surgió a partir del reconocido programa de televisión Music Bank. Durante cada una de las ediciones que se realizan alrededor del mundo, los organizadores del festival se encargan de grabar todas las presentaciones para después transmitirlas en TV coreana.

Al ser cuestionado por la responsabilidad de estar detrás de uno de los eventos más importantes de K-Pop a nivel mundial, el director de Music Bank consideró que es el mostrar la música y las mejores actuaciones de K-Pop a todos aquellos amantes del género.

“Sabemos que nos es fácil la interacción de los fans mexicanos con los artistas, no es fácil que se puedan conocer en persona, disfrutar de las actuaciones y los grandes escenarios, es por eso que nos hemos preparado arduamente para regalarles un recuerdo inolvidable. Además cada artista y todo su staff pusieron mucho esfuerzo para cada canción y actuación. Crearemos un espectáculo sin remordimientos para que su arduo trabajo no sea en vano”, finalizó.

Eréndira Quintero https://www.sinembargo.mx/author/erendira-quintero La música es mi fuerte. Me la vivo en conciertos y festivales. Escribo sobre entretenimiento y me describo como una auténtica seriéfila. Soy fan del UCM y de las comedias románticas.