Biden visitará Jordania e Israel ante el temor de que crezca la guerra Israel-Hamás

Por Matthew Lee, Colleen Long y Aamer Madhani

TEL AVIV, Israel (AP).— El Presidente estadounidense Joe Biden viajará el miércoles a Israel y posteriormente a Jordania para reunirse con diversos mandatarios de la región, mientras aumentan las preocupaciones de que la guerra entre Israel y Hamás pueda convertirse en un conflicto de mayor envergadura.

El Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, anunció el viaje de Biden en momentos en que empeora la situación humanitaria en la Franja de Gaza y en que Israel se prepara para un posible ataque por tierra hacia el territorio de 365 kilómetros cuadrados (141 millas cuadradas) para acabar con los combatientes de Hamás, responsables de lo que funcionarios de Estados Unidos e Israel califican como el peor ataque contra los judíos desde el Holocausto.

On Wednesday, I'll travel to Israel to stand in solidarity in the face of Hamas's brutal terrorist attack.

I'll then travel to Jordan to address dire humanitarian needs, meet with leaders, and make clear that Hamas does not stand for Palestinians' right to self-determination.

— President Biden (@POTUS) October 17, 2023