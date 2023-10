Greta Thunberg es arrestada en Londres durante protesta contra combustibles fósiles

Madrid, 17 de octubre (EurpaPress).- La Policía de Reino Unido ha detenido este martes a la joven activista sueca Greta Thunberg mientras participaba en una manifestación de protesta contra los combustibles fósiles cerca de un prestigioso hotel en el centro de Londres en el que se alojaban ejecutivos de empresas petroleras.

La organizadora de la protesta, la asociación Fossil Free London, ha informado en su perfil oficial de la red social X, anteriormente conocida como Twitter, del arresto de Thunberg. Además, ha compartido una fotografía de la joven activista siendo retenida por agentes de la Policía británica.

BREAKING: Greta Thunberg has been arrested blocking the entrance to the Oil and Money conference.

Hours after delivering a speech about the pollution of our politics by oily money.

