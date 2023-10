Todas las autoridades sabían lo que estaba pasando con los 43 en Iguala, dice CoVAJ

Folios fueron entregados a los padres y madres de los normalistas donde se añaden elementos que sustentan las conclusiones del recientemente entregado Segundo Informe de la CoVAJ en relación al caso.

Ciudad de México, 17 de octubre (SinEmbargo).- El Gobierno federal publicó esta tarde un adendum al Segundo Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (CoVAJ) luego del hallazgo de 18 folios con documentos sobre el Caso Ayotzinapa, en donde reiteró la conclusión del Informe: que autoridades sabían lo que estaba sucediendo el 26 y 27 de septiembre de 2014.

“Se confirma que el Ejército tuvo conocimiento de lo que estaba sucediendo y acredita que los objetivos que estaban siendo investigados con anterioridad a los hechos contaban con información en tiempo real sobre los posibles destinos de los estudiantes desaparecidos, así como de las personas implicadas, su relación con autoridades ministeriales y lugares donde posiblemente se resguardaron”. De esa manera concluyó la Comisión en el nuevo añadido al Segundo Informe.

Durante la reunión del pasado 20 de septiembre con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normalista de Ayotzinapa solicitaron información respecto a 868 folios correspondientes a documentos del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI) de Iguala, emitidos durante el periodo de 20 de abril y 22 de octubre de 2014.

Una vez que se llevó a cabo una exhaustiva búsqueda en los archivos de la Secretaría Técnica de la CoVAJ, en particular de las 17 mil 061 fojas entregadas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a la Comisión, fueron identificados 18 folios con la información solicitada.

Seis de ellos se encuentran fechados antes del 26 de septiembre de 2014, día de los hechos; otros cuatro fechados durante los hechos; y ocho folios más fechados después de los sucesos.

“Del análisis de los 18 CRFI encontrados se identifican diversos temas, destacando, entre otros: intervenciones de comunicaciones; informe de actividades delictivas de grupos organizados; enfrentamientos; detonaciones de arma de fuego: hechos de violencia cometidos en contra de los estudiantes, así como su posible destino”, describe el documento añadido al Informe.

DOCUMENTOS PREVIOS A LA DESAPARICIÓN

El adendum al Segundo Informe explica que los seis folios con fecha anterior a la privación de la libertad y de la vida de los normalistas refieren al seguimiento a miembros de la delincuencia organizada y pugnas por el territorio. En ellos, se pueden identificar mensajes de texto de diversos usuarios reportando problemas en el municipio de Iguala, las balaceras y toma de camiones, notificando a familiares para que se resguarden y no salgan a la calle.

Asimismo, continúa el archivo, hay transcripciones de llamadas telefónicos sin especificar a los interlocutores, pero que permiten suponer la existencia de objetivos previamente identificados “que por su relevancia fueron intervenidas sus comunicaciones durante los meses anteriores a la desaparición de los normalistas”.

Dichos documentos, señala el agregado al Informe, refuerza una de las conclusiones, en la cual se señala la confusión en el grupo delictivo “Guerreros Unidos” respecto a la presunta infiltración de sus rivales, “Los Rojos”, entre los estudiantes de Ayotzinapa, pues meses anteriores hubo distintos enfrentamientos en otras localidades de Guerrero con el fin de controlar territorio.

DOCUMENTOS DURANTE LOS HECHOS

De los cuatro folios encontrados con fechas coincidentes a los sucesos de la desaparición de los normalistas, se encontraron 196 extractos de conversaciones; temas relacionados con la violencia ocurrida esa noche; comuicaciones presumiblemente entre miembros de la delincuencia organizada, autoridades y sujetos de interés; y el seguimiento de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG) después de los hechos.

Uno de los folios recopila mensajes de texto de diversa índole entre usuarios desconocidos donde dan cuenta de los sucesos que ocurrieron durante la noche, sobre todo hablando sobre las balaceras, la toma de camiones, la mención de muertos; así como también avisos de prevención para que la gente no abriera sus negocios y ciudadanos no salieran a la calle.

El contenido de dichas comunicaciones referidas, reitera una de las conclusiones del Segundo Informe, donde señala que las autoridades, incluyendo el Ejército mexicano, contaban con información en tiempo real sobre los posibles destinos de los estudiantes desaparecidos; así como de implicados, su relación con autoridades ministeriales y lugares donde fueron posiblemente resguardados.

DOCUMENTOS POSTERIORES A LA DESAPARICIÓN

Los ocho folios con fechas posteriores a la desaparición de los estudiantes incluyen 21 extractos de conversaciones, tratan la desaparición de los estudiantes, acciones ocurridas después de los hechos de violencia, acciones realizadas por integrants de la delincuencia organizada, hacen referencia a sitios donde se buscaron a los estudiantes y acciones de las organizaciones sociales.

El CRFI 1203, con fecha del 27 de septiembre se destaca por un mensaje transcrito que se preume que se refiere a los estudiantes desaparecidos. Dicha comunicación dice lo siguiente: “esta bien hijo si te enterrogan pues diga quienes son los mataron”.

Dentro de ese mismo folio, aparece otro mensaje donde refieren a uno de los principales objetivos de la desaparición de los normalistas. “El origen se presume debe ser una intervención de comunicación, la cual se debe encontrar en los archivos de Sedena, lo que a la Fiscalía realizar una investigación más exhaustiva de la participación de varios objetivos que la Sedena tenía identificados”, señaló la CoVAJ. El mensaje en cuestión dice lo siguiente:

“IRA ONTAS, ORITA VA A IR TILO A VERTE POR QUE VERGAS DIGISTE GUEY, AMENAZASTE AL LOCO GUEY, EL LOCO ANDA PELEANDO CON TLACOTEPEC GUEY, ES DE LA BANDA EL LOCO GUEY, NO EL LOCO ESTA CHAMBEANDO PA TILO PA TLACOTEPEC TA TIRANSO VERGAZOS EL PA YA GUEY, ES DEL BANDA COCHO, ORITA TILO ME HABLO ME DIJO COMPA (INAUDIBLE) AMENAZO AL LOCO DICE AL CHILE EL LOCO LO VA A MATAR POR QUE EL LOCO ESTA AHORITA EN TLACOTEPEC EL GUEY, MANDALE UN MENSAJE Y DILE QUE ERA PURO PEDO ENTONCES GUEY, A SI PUES”.

Además, el Segundo Informe se complementa con otros folios donde se incluyen intervenciones telefónicas sin conocer a sus interlocutores, pero que hacen referencia a la presencia de elementos del Ejército, así como de integrantes de grupos delictivos.

Finalmente, la CoVAJ concluyó el adendum a través de cinco puntos: que la Sedena tenía identificados y hací seguimiento con anterioridad a los hechos a distintos objetivos prioritarios que eran parte de grupos delictivos y cuya información es de interés para continuar con la investigación; que se acredita la existencia de los Órganos de Búsqueda de Información (OBI) quienes debían corroborar, ampliar y/o descartar información remitida; que Julio “N”, uno de los estudiantes desaparecidos, inició su relación laboral desde 2009 con el Ejército para posteriormente ser un infiltrado entre los estudiantes y realizar funciones de OBI; la reiteración del conocimiento de “todas las autoridades” sobre lo sucedido, incluyendo al Ejército.