El comercio electrónico se expande en México junto con todo tipo de abusos en la Red

Ciudad de México, 17 de octubre (SinEmbargo).– El comercio electrónico cobró fuerza en México a partir de la pandemia de la COVID-19, sobre todo porque cambió la manera de realizar compras y adquirir servicios, y aunque ha traído beneficios a los consumidores, también se ha configurado como un espacio donde tienen lugar el robo de datos, la publicidad engañosa, las prácticas fraudulentas y otros abusos como cancelaciones sin reembolso.

“En Defensa del Consumidor”, programa que se transmite por Estudio B, nuevo canal de YouTube de SinEmbargo, se dio cuenta de cómo el comercio electrónico creció en México 81 por ciento en 2020, alcanzando 316 mil millones de pesos, con una penetración de los minoristas del 9 por ciento, de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Ventas Online.

El 66 por ciento de los productos que se compran son comida a domicilio, según la misma información; le siguen los relacionados con moda con 57 por ciento, y artículos de belleza y cuidado personal con 52 por ciento. Estos datos también muestran que ha aumentado con rapidez la compra semanal de productos, que ya llegó al 50 por ciento, mientras que la de servicios está en 42 por ciento.

El estudio revela que 60 por ciento de los mexicanos accede a este comercio para comprar productos que no encuentra en las tiendas físicas, la misma proporción prefiere recibir sus productos en su casa; 57 por ciento lo hace para ahorrar tiempo; 55 por ciento se evita aglomeraciones, y 55 por ciento lo hace por comparar precios y variedades.

Pero así como el comercio electrónico y los servicios financieros digitales han traído beneficios a los consumidores, también han sido espacios donde se vulneran sus derechos con el robo de datos, publicidad engañosa, comisiones bancarias abusivas, prácticas fraudulentas, por ejemplo de reparaciones de línea blanca, esperas de varios días para la entrega, o las cancelaciones sin reembolso.

Fiorentina García, cofundadora de Tec-Check, la primera organización en México de Consumidores en Línea que a través de quejas colectivas ha defendido a cientos de consumidores afectados por malas prácticas de, ya les decía, empresas como Liverpool, expuso en entrevista que una mejor cultura de protección a las y los consumidores es un ganar-ganar.

“Es un ganar para la población consumidora, especialmente para las poblaciones vulnerables que cada vez pasan más tiempo frente a una pantalla y, es un ganar también para las empresas éticas, una mejor protección hace que las y los consumidores confiemos más en la economía digital, compremos más en el comercio electrónico y entonces estas empresas pueden obtener mayores rendimientos”.

García recordó que fueron la primera plataforma que presentó una queja colectiva. “En 2019 presentamos esta queja contra Liverpool ayudamos a varios consumidores a organizarse y en 2020 ya es cuando decidimos hacer esto de una forma más masiva”.

“A través de las redes sociales empezamos a recibir muchas quejas en ese momento contra distintos proveedores a causa de la pandemia, vimos un incremento muy fuerte de las ventas de las compras en línea al que las tiendas no estaban preparadas”, señaló. “En 2020 empezamos a identificar que los consumidores se quejaban principalmente de dos cosas, uno es, ‘no me ha llegado mi producto y lo quiero ya’ porque por ejemplo eran computadoras de niños o niñas que habían empezado a estudiar en sus casas y las papas no podían apoyarles y el segundo problema importante era ‘ya no quiero mi producto, quiero mi devolución, pero no me contestan’”.

En ese sentido expuso que al ver todas estas demandas de consumidores fue que decidieron salir a redes sociales para empezar a convocar y apoyar a la gente a organizarse para presentara quejas colectivas ante la Profeco.

