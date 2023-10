Bruno Plácido, líder de autodefensas en Guerrero, es balaceado junto con su chofer

Tras la muerte de Bruno Plácido Valeria, las autoridades aseguraron más de 20 casquillos de arma corta calibre 380 en el lugar de los hechos; continúan las investigaciones.

Ciudad de México, 17 de octubre (SinEmbargo).- Bruno Plácido Valerio, líder y fundador del sistema de justicia y seguridad de las autodefensas pertenecientes a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), fue asesinado a balazos junto a su chofer este martes en Chilpancingo, Guerrero.

El ataque tuvo lugar alrededor de las 16:40 horas en la entrada de la Secretaría de Salud del estado, ubicada en la avenida Ruffo Figueroa de la capital. De acuerdo con los primeros informes, Bruno Plácido Valerio caminaba por uno de los pasillos de la dependencia cuando hombres armados abrieron fuego en su contra.

De acuerdo con el periódico El Sur, Plácido Valerio al parecer tenía programada una audiencia con la Secretaria de Salud, Aidé Ibarez Castro, por la tarde, motivo por el cual se encontraba en la entrada de las oficinas estatales cuando fue atacado.

En el lugar del ataque, las autoridades encontraron más de 20 casquillos de arma corta calibre 380, los cuales han sido asegurados por peritos de la Fiscalía para llevar a cabo las investigaciones correspondientes.

Bruno Plácido fue uno de los fundadores de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria en 1995. Posteriormente, en 2013, junto con su hermano Cirino —quien falleció en 2019— creó la UPOEG con el fin de dedicarse a la gestión y después como grupo armado de autodefensa como forma de protección contra el crimen en poblaciones de la Costa Chica, Montaña y Centro.

— Con información de Romina Gándara