Rusia y Ucrania llegan a acuerdo de prórroga para habilitar la exportación de grano

Madrid, 17 Nov. (EUROPA PRESS).- Los gobiernos de Rusia y Ucrania han alcanzado un acuerdo para prorrogar el acuerdo alcanzado en julio para la exportación de grano desde puertos ucranianos, según ha confirmado Naciones Unidas (ONU), poco después de que Kiev confirmara que las partes habían pactado extender su validez durante un periodo de 120 días.

Así, ha subrayado que “Naciones Unidas está totalmente comprometida a apoyar el Centro Conjunto de Coordinación para que esta línea vital de suministros funcione sin problemas”, antes de agregar que el organismo “está totalmente comprometido a retirar los obstáculos pendientes a la exportación de alimentos y fertilizantes de Rusia”.

I welcome the agreement by all parties to continue the Black Sea Grain Initiative to facilitate the safe navigation of export of grain, foodstuffs and fertilizers from Ukraine.

The initiative demonstrates the importance of discreet diplomacy in finding multilateral solutions.

— António Guterres (@antonioguterres) November 17, 2022