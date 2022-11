“Alito” seguirá con alerta migratoria; Jueza le niega la suspensión definitiva

Ciudad de México, 17 de noviembre (SinEmbargo).- Una Jueza federal negó este jueves al dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, la suspensión definitiva contra la alerta migratoria en su contra por parte del Instituto Nacional de Migración (INM).

La Jueza Yazmín Eréndira Ruiz Ruiz del Juzgado Décimo Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal, rechazó la medida cautelar solicitada por el dirigente tricolor.

El líder priísta ya había denunciado el pasado mes de julio haber sido retenido “arbitrariamente” en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México durante más de una hora a su llegada de Ginebra y Bruselas, donde se reunió con integrantes del Parlamento Europeo.

¡Y sigue la persecución política! Hoy, a mi llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, las autoridades migratorias me retuvieron durante más de una hora, haciéndome llenar documentación no oficial. ¡Ni así nos van a meter miedo, no nos callarán! pic.twitter.com/NOVDvgacWi

— Alejandro Moreno (@alitomorenoc) July 10, 2022