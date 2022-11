VIDEO: Mujer que insultó al Presidente se disculpa “con mis campesinos”, no con AMLO

Ciudad de México, 17 de noviembre (SinEmbargo).- La mujer que ofendió al Presidente Andrés Manuel López Obrador durante la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) ofreció disculpas, pero no al mandatario federal.

En un nuevo video que circula en redes sociales, la mujer que exhibió el Presidente López Obrador durante su conferencia de prensa matutina, pidió perdón a las campesinas y los campesinos de México por sus comentarios.

Sin embargo, aunque dijo estar apenada, aseguró que su forma de pensar y sus declaraciones hacia el Presidente no cambian.

El pasado lunes, el Presidente López Obrador censuró a una mujer que lo ofendió durante la manifestación. Luego le dijo: “Le mando un abrazo. La quiero, se lo digo sinceramente porque el hombre y la mujer somos producto de circunstancias. Y sólo el creador es perfecto”.

“¡Indio de Macuspana, tienes unas patas rajadas que ni el mejor zapato que te pongas te quita lo naco, pendejo!”, le grita la mujer vestida de blanco, visiblemente perturbada, viendo a cámara.

El Presidente reaccionó: “Vean, por ejemplo, una señora que participa en la marcha y que me insulta. Pues esto ayuda mucho a entender algo que no es nada más expresión de esa señora o pensamiento de esa señora. No. Son muchísimos, pero eso se mantenía tapado, ensarapado. No podemos nosotros los mexicanos ser así, afortunadamente. Repito, la mayoría de la gente tiene un pensamiento avanzado, fraterno, respetuoso, humano y sí creo que eso se ha ido logrando poco a poco”.