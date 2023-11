El País revela que tres científicos mexicanos fueron plagiados por Milei para libro

Ciudad de México, 17 de noviembre (SinEmbargo).– Javier Milei, candidato a la presidencia de Argentina, copió fragmentos íntegros de un artículo elaborado por tres científicos mexicanos para incluirlos en su libro Pandenomics, de acuerdo con documentos judiciales revisados por el diario español El País.

El artículo original fue escrito por los mexicanos Salvador Galindo Uribarri, Mario Rodríguez Mesa y Jorge Luis Cervantes Cota y se publicó en la revista Ciencia ergo sum a principios de 2014 por la Universidad Autónoma del Estado de México. “El portal Copy Leaks, que compara las coincidencias entre dos textos, arroja que el inicio del segundo capítulo del libro de Milei es en un 99,6% una copia fiel de la introducción del artículo”, reveló hoy el periodista Elías Camhaji.

Galindo Uribarri, autor principal del artículo “Las matemáticas de las epidemias: caso México 2009”, dijo desde mayo de 2022 a la revista argentina Noticias que presentaría una denuncia y llegaría “hasta las últimas consecuencias”. Sin embargo, el científico de 72 años falleció de cáncer ese año, cuatro meses después de dar la entrevista.



“Estaba ofendido hasta los huesos”, dijo a El País Susana Bianconi, viuda de Salvador Galindo. “El oportunismo de Milei fue evidente, lo que hizo te dice mucho sobre su desfachatez, su bajeza, su desprecio por otras personas y por su trabajo”, agregó.

La mujer destacó que fueron copiadas hasta las anécdotas que su esposo utilizó para entretener a los lectores. “La parte sustancial del citado artículo aparece reproducida sin la autorización previa y expresa en el libro”, se lee en la denuncia de hechos por plagio citada por El País.

Los documentos citados por el diario español incluyen casi 10 páginas que exhiben los fragmentos que Javier Milei plagió.

El artículo elaborado por los mexicanos es de acceso gratuito, mientras que el libro Pandenomics, publicado por la editorial Galerna, se vende en Amazon a 18.95 dólares y a 9.99 dólares en la versión electrónica. Los científicos expusieron en la denuncia que presentaron que Milei comercializa su libro, pero la Universidad Autónoma del Estado de México no recibe regalías “cuando así debería de ser, causando un posible daño patrimonial”.

Susana Bianconi sólo recuerda una declaración verbal de Milei sobre el tema el año pasado, “sobre que habían sido pocas páginas, como diciendo ‘de qué se quejan”.

“El correo electrónico y el teléfono de mi esposo murieron con él. Si le contestaron, no lo voy a saber nunca”, lamentó, también dijo no estar convencida de continuar con la batalla legal. El País buscó un comentario de la Universidad Autónoma del Estado de México sobre el tema, pero no obtuvo respuesta.