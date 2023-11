Práctica del GP en Las Vegas es detenida por percance de Sainz en una alcantarilla

Por Jenna Fryer

Las Vegas, 17 de noviembre (AP).- Los ánimos en el Gran Premio de Las Vegas se caldearon luego de que la primera práctica para la carrera en la que se han invertido 500 millones de dólares se suspendió nueve minutos después de su inicio el jueves en la noche después de que Carlos Sainz Jr. pasó sobre una alcantarilla y sufrió daños graves en su Ferrari.

La FIA explicó que el monoplaza del español golpeó los bordes de concreto de la alcantarilla. El organismo tardó otros 11 minutos en retirar todos los autos de la pista para poder inspeccionar todo el circuito.

El inicio de la segunda práctica, prevista para la medianoche del jueves, se demoró y el jefe de la escudería Ferrari, Fred Vasseur, se quejó porque un incidente “simplemente inaceptable” impediría la participación de Sainz. Pero el piloto estuvo listo a tiempo luego de que los mecánicos cambiaron todo el chasis y algunos componentes más, lo que según la FIA le supondrá una penalización de 10 puestos en la grilla de largada.

En una conferencia de prensa posterior al accidentado entreno, Vasseur rechazó ofrecer su opinión acerca del “panorama general” para el gran premio y reiteró su malestar.

